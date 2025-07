Leipzig wil 'lastige' Xavi Simons verkopen maar stuit op één groot probleem

RB Leipzig wil deze zomer om twee redenen per se afscheid nemen van , maar de interesse in de 22-jarige international van het Nederlands elftal komt maar moeizaam op gang, zo onthult de Duitse krant BILD.

RB Leipzig nam Simons in de winterstop van het voorbije seizoen voor een bedrag van 50 miljoen euro definitief over van Paris Saint-Germain, dat de speler al verhuurde aan de Bundesliga-club. Leipzig wil deze zomer echter koste wat kost van de Nederlander af, zo schrijft BILD. Dat heeft meerdere redenen. Zo kan de club de inkomsten uit een verkoop van Simons meer dan goed gebruiken als het deze zomer zelf de markt op wil.

Leipzig wil af van 'moeilijk karakter' Xavi Simons

Daarnaast is de nummer zeven van het voorbije Bundesliga-seizoen volgens de krant niet tevreden over de rol die Simons in de selectie speelt. "Hij heeft geenszins een makkelijk karakter. Vorig seizoen trad er kliekjesvorming op in de kleedkamer. Simons was daarbij met zijn allure en gedrag niet onschuldig. Ook een reden waarom RB hem wil verkopen", schrijft bovengenoemde krant. De voetballende kwaliteiten van de Nederlander staan niet ter discussie. Simons was in de voorbije twee seizoenen in 76 officiële wedstrijden voor Leipzig goed voor 21 doelpunten en 23 assists.

Het probleem is alleen dat de interesse in Simons maar niet op gang komt. Volgens BILD heeft nog niet één club zich officieel voor de Nederlander gemeld in Leipzig. Ook het volgens de laatste geruchten geïnteresseerde Newcastle United niet, waarbij het volgens de krant ook nog maar de vraag is of Simons een overstap naar die club wel ziet zitten. De aanvallende middenvelder is vastbesloten deze zomer een transfer te maken naar een Europese topclub en zou zelf naar verluidt het liefst terugkeren naar FC Barcelona, waar hij al jarenlang in de jeugdopleiding speelde. Vanwege de financiële problemen van die club én het feit dat Barça inzet op de komst van Nico Williams (Athletic Club) is die gewenste overstap echter zeer onwaarschijnlijk.

Waar men in Leipzig doorgaans vreest in de transferzomer de beste en belangrijkste speler(s) kwijt te raken, bevindt de club zich door het uitblijven van de interesse in Simons dit jaar in een compleet omgekeerde situatie. "De club maakt zich zorgen dat de duurste speler zich weer meldt als de voorbereiding op 12 juli begint", schrijft BILD. Club en speler hebben in ieder geval allebei de intentie om zo snel mogelijk uit elkaar te gaan: "Simons wil koste wat kost het scenario voorkomen waarin hij terugkeert naar Leipzig."

