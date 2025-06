'Sombere Oranje-international wil nieuwe club na vijf maanden alweer verlaten'

Oranje-international wil zijn huidige club, RB Leipzig, verlaten. Dat meldt The Athletic althans. Leipzig speelt komend seizoen geen Europees voetbal en is daardoor geen minder aantrekkelijk geworden voor het Amsterdamse talent.

Die Roten Bullen hadden een Europees ticket in handen, maar verspeelden die op de laatste speeldag. Er werd verloren in eigen huis tegen concurrent VfB Stuttgart (2-3), terwijl Mainz aan een gelijkspel genoeg had om de zesde plek te bemachtigen. Leipzig doet het doet dus volgend seizoen zonder Europees voetbal.

Simons voetbalde eerder tijdens het seizoen 2022/23 voor PSV, waarna Paris Saint-Germain hem weer terugkocht. De Parijzenaars stalden het grote talent tijdelijk bij RB Leipzig, dat hem eind januari van dit jaar definitief overnam voor vijftig miljoen. In een minder seizoen in Zuidoost-Duitsland kende de 22-jarige creatieveling persoonlijk wel een goede campagne. Met tien doelpunten en zeven assists in 25 wedstrijden kan de club niet klagen over zijn inbreng.

Dankzij die cijfers (en zijn statistieken van de afgelopen seizoenen), hoopt de aanvallende middenvelder annex buitenspeler nu naar een mooie club te verkassen, die wél Europees voetbal speelt. Volgens The Athletic wil Leipzig zeker geen verlies maken op Simons: de huidige vraagprijs bedraagt zeventig miljoen euro. Dat ontvingen de Duitsers al voor Dominik Szoboszlai (nu Liverpool), terwijl Josko Gvardiol de enige speler was niet de club meer opleverde (negentig miljoen, Manchester City).

