Forse kritiek op FIFA: racismebestrijding opeens weggemoffeld op WK voor clubs

De FIFA heeft een zeer opmerkelijke keuze gemaakt in aanloop naar het WK voor clubteams deze zomer. Er was een hele campagne uitgerold tegen racisme en discriminatie, maar die wordt uiteindelijk toch niet gebruikt. In plaats daarvan wordt er gekozen voor het meer algemene 'Football Unites the World'.

Er worden tijdens het toernooi geen video's, borden of marketing-items gebruikt om de afkeer tegen racisme en discriminatie te benadrukken. De 'no racism'- en 'no discrimination'-campagnes lagen al klaar, maar worden niet gebruikt. The Athletic weet bovendien te vertellen dat de European Clubs Association, de vertegenwoordiger van de Europese clubs in UEFA-competities en ook actief bij de opzet van het WK voor clubs, niet op de hoogte is gebracht.

Artikel gaat verder onder video

Ook de FIFPro, de wereldwijde instantie die professionele voetballers vertegenwoordigt, heeft volgens bronnen van The Athletic ook niks van de FIFA gehoord over deze late wijzigingen omtrent het toernooi in Amerika. Evan Whitfield, baas van de Human Right Soccer Alliance, is teleurgesteld in de acties van de FIFA. "In het voetbal zijn de waarde van niet-discriminatie en inclusie duidelijk, maar tegenover de wereld moeten ze blijven worden onderstreept."

LEES OOK: 'Hoogte van Ajax-bod op Kroatisch 'pareltje' bekend, Kroaten twijfelen over verkoop'

"Met de basale tekst van 'Football unites the world' bereik je dit doel niet. Er zijn kijkers die voor het eerst voetbal of een groot voetbaltoernooi gaan volgen, en die krijgen niet de juiste boodschap mee. We hopen dat dit geen voorbode is voor het WK van volgend jaar. De FIFA moet waar dan ook dezelfde boodschappen uitdragen. Als het in Rusland, Qatar, Nieuw-Zeeland en Australië gebeurt, waarom dan niet in Amerika?"

Nick McGeehan van FairSquare, een belangenbehartigingsgroep van mensenrechten vindt ook dat de FIFA een grote fout maakt. "Het lijkt nu alsof FIFA acteert op basis van de wensen van Donald Trump. De principes worden overboord gegooid om hem tevreden te houden." Niemand van de FIFA heeft vooralsnog gereageerd op de plotse wijzigingen.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Raphinha hint op Facebook naar toptransfer Barcelona 🔗

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière