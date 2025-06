'Hoogte van Ajax-bod op Kroatisch 'pareltje' bekend, Kroaten twijfelen over verkoop'

Ajax richt de vizier alvast vol op de toekomst, zo heeft de club zijn pijlen gericht op de achttienjarige spits Ivan Baric. Volgens het Kroatische medium Germanijak hebben de Amsterdammers een bod van één miljoen euro plus bonussen uitgebracht op de aanvaller van NK Osijek.

Baric speelde zijn wedstrijden afgelopen seizoen vooral in het juniorenelftal van Osijek, waar hij zich een ware goaltjesdief toonde. De aanvaller kroonde zich topscorer van de beloftencompetitie met negentien treffers. In dertig duels in alle competities afgelopen seizoen wist hij zelfs 21 keer het net te vinden.

In februari van dit jaar zette Baric, die door het Kroatische Index wordt omschreven als het ‘pareltje van Osijek’, zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. De spits ligt daarmee nog tot medio 2027 vast in Kroatië. Inmiddels heeft hij ook al twee wedstrijden in de hoofdmacht van Osijek gespeeld. Zijn debuut maakte Baric in augustus 2024, toen hij een minuut voor tijd mocht invallen tegen HNK Gorica. Een maand later kreeg hij zes minuten speeltijd in de bekerwedstrijd tegen NK Varteks.

Afgelopen zaterdag werd al bekend dat Ajax een bod had uitgebracht op Baric, maar de hoogte daarvan was nog niet bekend. Germanijak weet nu te melden dat de Amsterdammers een bod hebben uitgebracht van één miljoen euro plus bonussen op de spits. Het medium schetst dat zijn club NK Osijek nu voor een groot dilemma staat: Baric verkopen of hem houden en hem zien groeien, zodat ze hem in de toekomst voor een groter bedrag kunnen verkopen.

