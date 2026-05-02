Buitenlandse media reageren verbijsterd op juridische chaos in Eredivisie

De juridische strijd van NAC Breda tegen de KNVB over de zogeheten paspoortgate trekt inmiddels wereldwijd de aandacht. Buitenlandse sportkranten schetsen een doemscenario voor het Nederlandse voetbal, waarbij de vrees heerst dat de Eredivisie niet op een normale manier kan worden uitgespeeld. De voetbalbond vreest voor een kettingreactie aan rechtszaken als de rechter komende maandag in het voordeel van de Bredanaars oordeelt in de zaak rondom de speelgerechtigdheid van spelers met een dubbel paspoort.

In Engeland en Spanje wordt de administratieve crisis in het Nederlandse voetbal met verbazing gevolgd. Het toonaangevende The Athletic wijst op de procedurele regels en stelt dat NAC binnen de vereiste acht dagen na de wedstrijd officieel aan de bel heeft getrokken bij de bond. "Het argument van de KNVB dat dit 'chaos' in het Nederlandse voetbal zal veroorzaken, kan leiden tot veel meer beroepen over de speelgerechtigheid van spelers, maar deze zullen niet binnen de acht dagen na afloop van een wedstrijd zijn ingediend", zo schrijft het Britse medium over de juridische houdbaarheid van de zaak. Het Spaanse Marca gaat nog een stap verder en stelt dat de omvang van het schandaal voor de KNVB enorm is.

Ook in Frankrijk en België is de onrust in Nederland groot nieuws in de sportkaternen. Het Franse RMC Sport benadrukt dat de problemen zich afspelen terwijl er nog maar drie speelrondes op het programma staan in de huidige competitie. "Dit zou een flinke kopzorg opleveren voor de Nederlandse voetbalbond en het is mogelijk dat het seizoen niet wordt afgemaakt", luidt de harde conclusie van het medium. Het Belgische Sporza spreekt van een heus domino-effect dat de hele piramide kan raken. "Zo zouden 25 spelers en speelsters, onder wie Tjaronn Chery (ex-Antwerp), in hetzelfde schuitje zitten", aldus het medium, dat wijst op de complexe vergunningskwestie bij spelers met een dubbele nationaliteit.