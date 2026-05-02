keert in de zomer normaliter terug bij Feyenoord. Weliswaar heeft Pisa de mogelijkheid om de huurling definitief vast te leggen, maar na zijn teleurstellende eerste seizoen lijkt Pisa die optie tot koop niet te lichten. Zijn vriendin Beau de Boer houdt ook rekening met een terugkeer in Rotterdam.

In een vraag- en antwoordsessie op Instagram krijgt Beau de vraag wanneer ze weer in Nederland is. “Calvins laatste wedstrijd is rond 24 mei, en dan is het seizoen al weer klaar. Dat ging zo snel!”, schrijft de dochter van Frank de Boer. “Ik ga rond 13 mei weer terug naar Nederland, en dan verhuizen we dus ook weer terug naar Nederland.”

“Calvin is officieel nog speler van Feyenoord, hij was dit jaar verhuurd”, vertelt Beau aan haar volgers. “Als het seizoen voorbij is, gaan we dus weer terug naar Rotterdam. Maar de vraag is altijd maar weer: blijven we daar of komt er weer iets anders? Dat is elk jaar weer spannend”, schrijft ze.

Beau de Boer in verwachting van dochter

Beau is momenteel in verwachting van haar tweede kindje met Stengs. Na de geboorte van Saint in 2023 verwachten ze deze zomer een dochtertje. De zwangerschap is voor Beau niet alleen maar rozengeur en maneschijn. “Ik mis gewoon m'n rauwe eten, een lekker wijntje, en m'n kleding die normaal zit. Maar eerlijk is eerlijk, verder vind ik zwanger zijn helemaal niet erg. Ik voel me goed en heb bijna geen kwaaltjes. Het is en blijft een wonder: er groeit gewoon een baby'tje in je en dat maakt alles weer goed”, zegt ze.

Stengs nog jaar onder contract bij Feyenoord

Stengs heeft een contract tot medio 2027 bij Feyenoord. Aan het begin van dit seizoen viel hij twee keer in bij Pisa, maar daarna liep Stengs een liesblessure op die hem maandenlang aan de kant hield. Op 31 januari en 22 maart speelde hij weer als invaller, maar de teller staat over het gehele seizoen slechts op 4 competitiewedstrijden en 42 minuten in de Serie A.