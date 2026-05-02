Spanje jaagt na drie teleurstellende WK’s op tweede wereldtitel

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Spanje, de Europees kampioen die jaagt op zijn tweede wereldtitel.

Spanje maakt zich op voor de dertiende WK-deelname op rij. De wereldkampioen van 2010 reist na drie teleurstellend verlopen mondiale eindrondes als een van de favorieten af naar de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente bereikte het toernooi door in de kwalificatiecyclus af te rekenen met Turkije, Georgië en Bulgarije. Dat deed La Roja bijna foutloos: na vijf zeges werd er in de laatste wedstrijd met 2-2 gelijkgespeeld in Sevilla tegen Turkije. Het waren de enige twee tegentreffers die Spanje kreeg in de kwalificatiecyclus.

De laatste keer dat de Zuid-Europeanen een wedstrijd verloren, was in maart 2024: toen was Colombia met 0-1 te sterk in een oefenduel. Sindsdien werd afgelopen zomer de finale van de Nations League nog wel verloren, maar omdat dit na strafschoppen was, gaat de wedstrijd officieel de boeken in als gelijkspel.

De la Fuente hoopt na Europees succes op mondiale titel

De Spaanse nationale ploeg staat onder leiding van De la Fuente. De 64-jarige oefenmeester staat sinds januari 2023 voor de groep, nadat hij het eerder al een wedstrijd had overgenomen van zijn voorganger Luis Enrique. Onder de huidige bondscoach keerde Spanje na enkele moeizame jaren weer terug aan de Europese top. Zo werd in 2023 beslag gelegd op de Nations League en kroonde Spanje zich in 2024 voor de vierde keer in de geschiedenis tot Europees kampioen.

De la Fuente was tijdens zijn actieve loopbaan een linksback die ook als controleur of linksbuiten uit de voeten kon. Hij werd opgeleid door Athletic Bilbao, waarvoor hij 210 duels in actie kwam en kampioen mee werd in 1983 en 1984. Na een periode van vier jaar bij Sevilla tussen 1987 en 1991 keerde De la Fuente terug naar Bilbao. In zijn laatste seizoen, 1993/94, stond de verdediger onder contract bij Deportivo Alavés, maar hij speelde geen enkel duel voor die club.

In 1997 begon De la Fuente zijn trainerscarrière bij Club Portugalete op het vierde niveau van Spanje. Na avonturen bij Aurrera en in de jeugdopleidingen van Sevilla en Athletic Bilbao, ging hij in 2006 aan de slag als hoofdtrainer van het tweede elftal van de Baskische club. Na een mislukt avontuur bij Alavés in 2011 maakte De la Fuente de overstap naar de Spaanse bond, waar hij eerst de Onder 18- en Onder 19-elftallen onder zijn hoede had. Na een periode bij Spanje Onder 21, waarin hij ook de Olympische ploeg van 2021 coachte, werd De la Fuente in 2023 benoemd tot bondscoach van de nationale ploeg.

Programma WK 2026

Spanje zit tijdens het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten in Groep H. Met Uruguay, Saudi-Arabië en Kaapverdië als tegenstanders zijn de Zuid-Europeanen de torenhoge favoriet om bovenaan te eindigen in de poule. De Europees kampioen bezet momenteel de tweede plaats op de FIFA-wereldranglijst, terwijl Uruguay (plek 17), Saudi-Arabië (plek 61) en Kaapverdië (plek 69) een stuk lager aangeschreven staan.

Speelschema Spanje (Groep H):

15 juni - 18.00 uur: Spanje - Kaapverdië in Atlanta

21 juni - 18.00 uur: Spanje - Saudi-Arabië in Atlanta

27 juni - 02.00 uur: Uruguay - Spanje in Guadalajara

WK-historie: Casillas en Iniesta zorgen voor hoogtepunt in verder magere historie

Spanje maakt zich komende zomer op voor de dertiende deelname aan het WK op rij en de zestiende deelname in de geschiedenis. Na jarenlang weinig tot niets te hebben gepresteerd op mondiale eindrondes, stond na het WK van 2006 een gouden generatie op. Onder leiding van bondscoach Vicente del Bosque werd Spanje in zowel 2008 als 2012 Europees kampioen, met spelers als Andrés Iniesta, Xavi, Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Xabi Alonso, David Villa en Cesc Fàbregas op een of beide toernooien in de gelederen. Tussendoor kroonde La Roja zich ook voor het eerst in de geschiedenis tot wereldkampioen. Het was veruit de beste prestatie van Spanje op een mondiale eindronde: daarvoor was het niet verder gekomen dan een vierde plaats op het WK van 1950.

Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika kende Spanje een valse start door het openingsduel met 0-1 te verliezen van Zwitserland, maar overwinningen op Honduras (2-0) en Chili (1-2) zorgden ervoor dat het land alsnog als groepswinnaar doorging naar de knock-outfase. Daarin rekende Spanje achtereenvolgens af met Portugal, Paraguay en Duitsland, die allemaal met 1-0 werden verslagen. In Johannesburg speelde het de finale tegen Nederland, waarin de teen van Casillas voorkwam dat Arjen Robben Oranje na een uur op voorsprong zette. In de slotfase van de verlenging tekende Iniesta vervolgens voor het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor Spanje de enige wereldtitel tot dusver greep.

De drie WK's die volgden verliepen allemaal niet zoals gehoopt voor Spanje. In 2014 vloog het land als regerend wereldkampioen eruit: nederlagen tegen Nederland (1-5) en Chili (0-2) en een zege op Australië (0-3) zorgden ervoor dat La Roja derde werd in Groep B. In 2018 en 2022 eindigde het Spaanse avontuur beide keren in de achtste finale. In Rusland gingen de Zuid-Europeanen na strafschoppen onderuit tegen het gastland, terwijl in Qatar Marokko te sterk was na penalty’s. Na drie teleurstellende WK’s moet de eindronde in Noord-Amerika het toernooi van Spanje worden.

Bekende namen bij Spanje

In de jacht op de tweede wereldtitel heeft De la Fuente de nodige sterren tot zijn beschikking. Blikvanger is de nog altijd piepjonge Lamine Yamal, die zes dagen voor de WK-finale zijn negentiende verjaardag viert. De vleugelspeler debuteerde in april 2023 op vijftienjarige leeftijd in de hoofdmacht van FC Barcelona en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot absolute ster van de Catalanen. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Yamal al 25 keer in de nationale ploeg van Spanje, waarin hij zes treffers maakte en twaalf assists leverde. Met een goal en vier assists op het EK van 2024 speelde hij een belangrijke rol in de eerste Europese titel sinds 2012. De vleugelspeler liep eind april een hamstringblessure op, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie komt. Het WK lijkt echter niet in gevaar te zijn voor hem.

Samen met Nico Williams zorgde Yamal op het toernooi van 2024 voor constante dreiging vanaf de vleugels. Of Williams er komende zomer bij is, valt echter nog te bezien. De aanvaller van Athletic Bilbao kampt namelijk al een tijd met schaambeenklachten en miste hierdoor de laatste interlandperiode, maar is inmiddels op de weg terug.

Op het middenveld heeft De la Fuente genoeg te kiezen. Zo beschikt hij met Rodri over een enkelvoudig Ballon d’Or-winnaar als controleur, terwijl spelers als Pedri, Fermín Lopez, Dani Olmo (allen Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal) en Fabián Ruiz (PSG) ook allemaal aanspraak maken op een basisplaats bij La Roja. Hoe de bondscoach al deze grote namen tevreden en gemotiveerd gaat houden tijdens het toernooi in Noord-Amerika, zal moeten blijken.

Ook achterin beschikt Spanje over voldoende kwaliteit. Zo kan De la Fuente in het centrum bijvoorbeeld kiezen voor talentvolle spelers als Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona) en Cristhian Mosquera (Arsenal), terwijl ook de ervaring van Robin Le Normand (Atlético Madrid) en Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) opties zijn. Op de backposities beschikt Spanje over verdedigers als Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético Madrid) en Pedro Porro (Tottenham Hotspur).