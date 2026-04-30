70-jarige mijnwerker maakt na 27 jaar rentree in Spaans voetbal

De 70-jarige Ángel Mateos González maakt dit weekend zijn rentree in het Spaanse voetbal. De doelman, die eigenlijk al in 1999 stopte, trekt nog één keer de handschoenen aan bij CD Colunga.

Het duel tussen Colunga en Praviano (op het vijfde niveau van Spanje) is normaal gesproken geen wereldnieuws, maar zondag kijken scouts en fans van over de hele wereld mee door de aanwezigheid van Mateos González. Hij werkte 25 jaar in de mijnen en is naar eigen zeggen nog topfit. "Ik voel me nog steeds hartstikke wendbaar", vertelt hij aan de Spaanse krant Las Provincias.

Artikel gaat verder onder video

Dat González juist nu terugkeer, heeft te maken met het competitieverloop. Nu de competitie in de slotfase zit en er weinig meer op het spel staat, ziet Colunga dit als het perfecte moment voor dit bijzondere eerbetoon. De rentree is een mooi gebaar van de clubleiding; directeuren Santi Barrero en Keith Thompson zijn goede vrienden van de doelman.

Stiekem water pompen

De doelman begon al met voetballen in de jaren 60. Een tijd die niet te vergelijken is met het moderne voetbal van nu. “Toen ik begon, was het bijna een andere sport. De ballen, de velden... alles was anders”, blikt Mateos terug. “Ik herinner me dat ik altijd een ketel naast mijn doel had staan. Als het veld weer eens veranderde in een modderpoel, hoosde ik stiekem het water uit mijn doelgebied als de scheidsrechter even niet keek. Dat was destijds bijna dagelijkse koek.”

Conditie uit de mijnen

Ondanks dat hij in 1999 op 43-jarige leeftijd officieel stopte, is hij nooit echt weg geweest. De oud-keeper speelde onder meer voor Caudal Deportivo en Santiago de Aller. Hij bleef actief in veteranenteams en voelt zich nog altijd topfit. “Leeftijd is in mijn geval echt maar een getal. Ik voel me nog steeds hartstikke wendbaar. Afgelopen weekend wonnen we met de veteranen van Turón nog van Hispánico”, grapt de doelman. “En dat allemaal zonder blessures, na 25 jaar werken in de mijn.”

Toch blijft hij realistisch over zijn fysieke gesteldheid voor de wedstrijd van aanstaande zondag. Tegenover de lokale krant El Comercio geeft hij toe dat hij nog moet zien hoe lang zijn lichaam het volhoudt op dit niveau. “Ik train deze week volwaardig mee met de selectie van Colunga. Maar ik weet nog niet zeker of ik de volle negentig minuten ga spelen, de eerste helft of hoe lang dan ook.”