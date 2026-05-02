Live voetbal

De vermoedelijke opstelling van PSV tegen Ajax

2 mei 2026, 10:36
Peter Bosz, de trainer van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

PSV reist zaterdag af naar Amsterdam, waar het in de avond de topwedstrijd tegen Ajax speelt. Peter Bosz moet het stellen zonder de geschorste Ivan Perisic, terwijl ook Ismael Saibari afwezig is. De oefenmeester lijkt zijn opstelling op een positie te gaan wijzigen ten opzichte van het duel met PEC Zwolle (6-1).

Nick Olij was het hele seizoen reservedoelman achter Matej Kovár, maar maakte vorige week tegen PEC zijn debuut voor PSV. Naar verwachting krijgt de dertigjarige sluitpost ook zaterdag in Amsterdam de kans om zich te laten zien. Ook de achterhoede lijkt ongewijzigd te blijven. Dat zou een centraal duo bestaande uit Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski betekenen, met Kiliann Sildillia en Mauro Júnior op de flanken.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld kan Bosz nog altijd geen beroep doen op de geblesseerde Ismael Saibari. Wel keert Paul Wanner terug van een schorsing, wat ten koste lijkt te gaan van Joël van den Berg. Joey Veerman en Guus Til vullen vermoedelijk de overige posities op het middenveld in.

Perisic liep vorige week een schorsing op, waardoor hij niet inzetbaar is in Amsterdam. Het heeft er dus alles van weg dat Couhaib Driouech zijn basisplaats mag behouden. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Esmir Bajraktarevic. De Bosniër kreeg tegen PEC de voorkeur boven Dennis Man en betaalde het vertrouwen uit met twee doelpunten en twee assists. In de punt van de aanval kiest Bosz waarschijnlijk voor Ricardo Pepi.

Vermoedelijke opstelling PSV

Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.

Wat verwacht je van Ajax - PSV?

Laden...
1795 stemmen

➡️ Meer PSV nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fans van PSV

Ajax weigert verzoek van PSV: 'Mag niet mee de Johan Cruijff ArenA in'

  • do 30 april, 20:45
  • 8
Aad de Mos

Zomers vertrek Godts lonkt: De Mos verwacht vijftig miljoen

  • zo 26 april, 13:25
  • 11
Peter Bosz in de Johan Cruijff ArenA

Peter Bosz gaat uit eten na Ajax - PSV: 'We hebben een goede band, ik betaal'

  • Gisteren, 16:51
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - PSV

Ajax
20:00
PSV
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws