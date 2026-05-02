PSV reist zaterdag af naar Amsterdam, waar het in de avond de topwedstrijd tegen Ajax speelt. Peter Bosz moet het stellen zonder de geschorste Ivan Perisic, terwijl ook Ismael Saibari afwezig is. De oefenmeester lijkt zijn opstelling op een positie te gaan wijzigen ten opzichte van het duel met PEC Zwolle (6-1).

Nick Olij was het hele seizoen reservedoelman achter Matej Kovár, maar maakte vorige week tegen PEC zijn debuut voor PSV. Naar verwachting krijgt de dertigjarige sluitpost ook zaterdag in Amsterdam de kans om zich te laten zien. Ook de achterhoede lijkt ongewijzigd te blijven. Dat zou een centraal duo bestaande uit Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski betekenen, met Kiliann Sildillia en Mauro Júnior op de flanken.

Op het middenveld kan Bosz nog altijd geen beroep doen op de geblesseerde Ismael Saibari. Wel keert Paul Wanner terug van een schorsing, wat ten koste lijkt te gaan van Joël van den Berg. Joey Veerman en Guus Til vullen vermoedelijk de overige posities op het middenveld in.

Perisic liep vorige week een schorsing op, waardoor hij niet inzetbaar is in Amsterdam. Het heeft er dus alles van weg dat Couhaib Driouech zijn basisplaats mag behouden. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Esmir Bajraktarevic. De Bosniër kreeg tegen PEC de voorkeur boven Dennis Man en betaalde het vertrouwen uit met twee doelpunten en twee assists. In de punt van de aanval kiest Bosz waarschijnlijk voor Ricardo Pepi.

Vermoedelijke opstelling PSV

Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.