Erik ten Hag, die vandaag (maandag) is begonnen als technisch directeur bij FC Twente, hengelt naar de diensten van . Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde WFCGroningen op X. De oud-PSV’er staat tot komende zomer onder contract bij FC Porto.

De Tukkers willen hem eerst binnenhalen als speler en hem later een rol binnen de organisatie aanbieden. Momenteel is De Jong herstellende van een knieblessure, maar Twente zou hem deze winter al willen overnemen en in Enschede laten revalideren.

Voor De Jong zou dit een terugkeer betekenen bij de club waar hij grote successen beleefde. Hij speelde 121 wedstrijden voor FC Twente, waarin hij 59 keer scoorde en 37 assists afleverde. Daarnaast won de spits één keer de KNVB-beker, twee keer de Johan Cruijff Schaal en maakte hij deel uit van het team dat het enige landskampioenschap in de clubgeschiedenis wist te veroveren.

Voor Ten Hag zou het een déjà vu betekenen, aangezien hij uitgerekend degene was die Luuk de Jong in 2009 van De Graafschap naar FC Twente haalde.

Afgelopen zomer toverde de oud-trainer van Ajax Francesco Farioli hem nog als konijn uit de hoge hoed bij FC Porto. Na vijf wedstrijden en één doelpunt liep De Jong in december een kruisbandblessure op. Doorgaans duurt het herstel van een dergelijke blessure ongeveer negen maanden, wat betekent dat hij aan het begin van volgend seizoen weer inzetbaar zou kunnen zijn.

