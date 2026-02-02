Volgens Hugo Borst heeft René Hake zich tijdens het eeuwfeest van FC Emmen kritisch uitgelaten over Robin van Persie. De rechterhand van de Feyenoord-trainer zou daarbij vraagtekens hebben gezet bij het communicatieve vermogen van de oud-topspits, zo schrijft Borst maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Feyenoord ging zondagmiddag volstrekt kansloos onderuit in de topper tegen PSV, dat aan slechts achttien minuten genoeg had om de Rotterdammers te beslissen. Het gat tussen de nummers één en twee van de Eredivisie bedraagt inmiddels zeventien punten, terwijl Feyenoord ook al is uitgeschakeld in de Europa League, met slechts zes punten in de gehele competitiefase.

Voor Borst is dat aanleiding om in zijn column hard uit te halen naar trainer Van Persie. Volgens de columnist had de oud-international moeten leren van voorgangers als Ruud van Nistelrooij, Marco van Basten, Ruud Krol en Clarence Seedorf, die volgens hem te snel op een hoog niveau aan hun trainersloopbaan begonnen. “Robin van Persie trok geen les uit het fnuiken van bijvoorbeeld de onervaren trainer Ruud van Nistelrooij bij PSV en liet zich verleiden om na een zeer matige periode bij Heerenveen bij Feyenoord te gaan werken”, schrijft Borst.

‘Van Persie hoort mensen wel, maar luistert niet naar ze’

De columnist is van mening dat Van Persie zijn trainerscarrière op een lager niveau had moeten beginnen. “Genoeg mensen moeten Robin van Persie op het hart hebben gedrukt dat hij vuile meters moest maken. Twee jaar bij Excelsior, op zijn minst. En daarna twee jaar Heerenveen. Dan pas Feyenoord. Maar het is bekend dat hij mensen wel hoort, maar dat hij niet naar ze luistert.”

Als voorbeeld haalt Borst assistent-trainer René Hake aan. “Zijn rechterhand verklapte het op een eeuwfeest bij Emmen (25 augustus 2025). Ten overstaan van flink wat (ex-)collega’s schetste hij het beeld van trainer Van Persie als een gebrekkige communicator”, onthult Borst. “Robin laat zich omringen door veel deskundigen, maar hij doet bijna nooit iets met hun aanbevelingen. Inderdaad, we kenden die verhalen al van Heerenveen”, aldus de sportjournalist.