Go Ahead Eagles is dicht bij de handtekening van spits Stefan Sigurdarson, zo meldt Voetbal International. De IJslander moet overkomen van Sandefjord, dat uitkomt op het eerste niveau van Noorwegen.

Mocht hij medische keuring maandag doorkomen, dan wordt de boomlange IJslander de vervanger van de onlangs vertrokken Milan Smit. Laatstgenoemde maakte deze window een stap naar Stoke City, dat hem het komende half jaar huurt en in de zomer definitief overneemt voor 5,5 miljoen euro.

Hij maakte in 2024 de overstap van het Belgische Patro Eisden naar het Noorse Sandjeford. Hij kwam sindsdien 43 keer in actie, hierin scoorde hij negentien keer en leverde twee assists af. Maar liefst vijftien van deze doelpunten werden in het huidige seizoen gemaakt.

Het is voor de Deventenaren te hopen dat hij deze goede vorm door kan zetten, zij staan momenteel op de veertiende plaats in de Eredivisie en werden vorige week uitgeschakeld in de Europa League. In Deventer zal hij de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Victor Edvardsen, die sinds het vertrek van Smit de voorkeur krijgt in de punt van de aanval. Trainer Melvin Boel heeft daarnaast ook nog Finn Stokkers achter de hand.

Het Noorse TV 2 vermeld de clubs akkoord zijn over een transfer van drie miljoen euro. Dat zou de spits in één klap de recordaankoop maken, een record dat voorheen in handen van Oskar Sivertsen lag.

Volgens FootballTransfers vertegenwoordigt Sigurdarson een marktwaarde van 1,6 miljoen euro, zijn contract loopt nog tot eind 2027.