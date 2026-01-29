Go Ahead Eagles uitgeschakeld na troosteloze avond tegen SC Braga

Voor Go Ahead Eagles zit het Europese seizoen erop. De ploeg uit Deventer speelde donderdagavond op eigen veld in zijn laatste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League doelpuntloos gelijk tegen het Portugese SC Braga: 0-0. Daardoor is Go Ahead Eagles Europees uitgeschakeld.

Go Ahead Eagles wist dat een wonder de ploeg nog een plek in de tussenronde van de Europa League kon opleveren en het team van trainer Melvin Boel nam het initiatief in de openingsfase. Grote kansen bleven echter uit voor de thuisploeg. Aan de overzijde was een rollertje van Jean-Baptiste Gorby een prooi voor doelman Jari de Busser.

Het enige wapenfeit in de eerste helft namens Go Ahead Eagles was een ongevaarlijk schot van Evert Linthorst. Namens Braga kopte Fran Navarro op slag van rust nog rakelings naast.

De tweede helft begon vervolgens met enige vertraging, omdat de supporters van Go Ahead Eagles vuurwerk afstaken in het stadion. Het spel bleef vervolgens stroperig. Grote kansen waren schaars. De Deventenaren zochten in de slotfase nog wel wanhopig naar een winnende treffer, maar die kwam er uiteindelijk niet.