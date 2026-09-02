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Quinten Timber wordt anderhalf uur ná deadline gepresenteerd bij nieuwe club

2 september 2026, 07:56
Quinten Timber
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Quinten Timber mag zich officieel speler van Crystal Palace noemen, zo maakten The Eagles vannacht om 01.30 uur (Nederlandse tijd) bekend. De middenvelder bleek zijn transfer net op tijd afgerond te hebben en tekent tot medio 2031 bij de Conference League-winnaar.

De transfermarkt sloot dinsdag om 23.59 uur in Engeland en Frankrijk, en al de hele dag klonken er geluiden over een overgang van Timber naar Crystal Palace. Pas anderhalf uur nadat de deadline was verstreken, maakte de Engelse club de transfer wereldkundig.

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Er is naar verluidt een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid met de transfer. Timber komt over van Olympique Marseille, waar hij sinds januari onder contract stond (tot medio 2030). De Franse club nam de middenvelder in de winterse transferperiode over van Feyenoord, waar Robin van Persie enkele maanden eerder de aanvoerdersband ontnam van de middenvelder. Daarvoor kwam Timber uit voor FC Utrecht en (Jong) Ajax.

In Londen wordt Timber herenigd met zijn tweelingbroer JurrIën Timber, die ook in die stad actief is, maar dan voor Arsenal.

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Quinten Timber

Quinten Timber
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 25 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Marseille
1
0
2025/2026
Marseille
15
0
2025/2026
Feyenoord
17
2
2024/2025
Feyenoord
18
6

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Ligue 1
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DS
PT
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Monaco
2
3
6
2
Paris FC
2
3
4
3
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2
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4
Lyon
2
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4
5
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