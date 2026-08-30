‘Quinten Timber is dicht bij droomtransfer naar Premier League’

lijkt zijn droomtransfer naar de Premier League te krijgen. Media uit Frankrijk melden zondagmiddag dat de Oranje-international de knoop over zijn toekomst heeft doorgehakt.

Timber is sinds afgelopen januari actief bij Olympique Marseille. De Franse grootmacht betaalde destijds vierenhalf miljoen euro om de middenvelder over te nemen van Feyenoord.

Timber kende een prima eerste halfjaar bij Olympique Marseille en speelde in alle competities zestien wedstrijden. Daarin wist hij geen doelpunt of assist te produceren, maar groeide hij wel uit tot een gewaardeerde kracht op het middenveld.

Timber kwam vorige week vanwege een schorsing niet in actie bij de seizoensouverture van Olympique Marseille tegen RC Strasbourg (4-0 overwinning) en de kans lijkt groot dat de 25-jarige middenvelder zijn laatste wedstrijd voor de Fransen al gespeeld heeft. Transferjournalist Santi Aouna van Foot Mercato meldt zondag op X namelijk dat Timber heeft besloten zijn loopbaan voort te zetten bij Crystal Palace. De Londenaren zijn na twee duels nog puntloos in de Premier League en kunnen de versterkingen goed gebruiken.

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Crystal Palace moet nog wel een akkoord weten te bereiken met Olympique Marseille over een transfersom voor Timber, maar dat lijkt een kwestie van tijd. De voormalig Feyenoorder heeft volgens Football Transfers een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van tussen de 18,3 en 22,4 miljoen euro.