Live voetbal 2

Teruglezen | Hoe Feyenoord uiteindelijk ruim verloor bij FC Barcelona

9 september 2026, 20:35   Bijgewerkt: 20:45
BARFEY
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Feyenoord begint vanavond met een pittige uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de competitiefase van de Champions League. Walst de kampioen van Spanje over de Rotterdammers heen, of weet de ploeg van Giovanni van Bronckhorst voor een stunt te zorgen? Om 18.45 uur gaat de bal rollen in Camp Nou, mis niets en volg FC Barcelona - Feyenoord in dit liveblog van FCUpdate.

Live Champions League: FC Barcelona - Feyenoord

Sorteer op:

21m geleden

20:39

90' - Einde wedstrijd (5-1)

Einde wedstrijd! Feyenoord gaat met 5-1 onderuit in Camp Nou. Bedankt voor het volgen van dit liveblog!

25m geleden

20:36

90' - Er komen drie minuten extra tijd bij (5-1)

30m geleden

20:30

85' - Jesus maakt de vijfde (5-1)

Gabriel Jesus maakt er 5-1 van, na een goede voorzet van Yamal.

33m geleden

20:27

82' - Steijn scoort! (4-1)

Sem Steijn scoort, en dat heeft Feyenoord wel verdiend: 4-1, na een dekkingsfout van Koundé.

38m geleden

20:23

78' - Yamal zet FC Barcelona op (4-0)

Lamine Yamal maakt er 4-0 van. Een schitterende vrije trap.

39m geleden

20:22

76' - Vrije trap Barcelona, op een mooie plek (3-0)

St. Juste maakt een overtreding. Een vrije trap voor FC Barcelona op een hele mooie plek.

42m geleden

20:19

74' - Goede redding van Ernst (3-0)

Uitstekende redding van Ernst op een schot van Fermin!

43m geleden

20:18

72' - Uitblinker gaat naar de kant (3-0)

Raphinha, de beste man van het veld, gaat naar de kant. Fermin vervangt hem. Aan de kant van Feyenoord komen Borges en Steijn in het veld voor Hadj Moussa en Vanhoutte.

1u geleden

20:10

64 - Van Persie komt in de ploeg (3-0)

Shaqueel van Persie vervangt Nacho Ferri aan de kant van Feyenoord. Een teleurstellende avond voor Ferri, met twee afgekeurde doelpunten...

1u geleden

20:06

60' - Afgekeurd! (3-0)

Het doelpunt van Ferri wordt afgekeurd. Er zou iemand nét aan buitenspel hebben gestaan... Het blijft 3-0.

1u geleden

20:05

60' - Ferri scoort! (3-1)

Nacho Ferri maakt 'm! Feyenoord komt op 3-1, en dat hebben de Rotterdammers ook wel verdiend. Goede goal van de spits, na een werkelijk schitterende pass van Valente.

1u geleden

20:03

58' - Raphinha scoort (3-0)

En daar is dan weer Raphinha... De Braziliaanse spits staat uit het niets op en maakt er 3-0 van. Uitstekende loopactie en goal van de spits van FC Barcelona.

1u geleden

20:01

55' - Ferri scoort, maar staat buitenspel.. (2-0)

Ferri scoort, maar staat buitenspel. Het blijft, helaas voor Feyenoord, 2-0

1u geleden

19:59

52' - Gele kaart voor Olmo (2-0)

Olmo onderbreekt een counter van Feyenoord en krijgt een gele kaart van de scheidsrechter.

1u geleden

19:55

47' - Goed schot van Adeyemi (2-0)

Adeyemi schiet van afstand richting de rechterbovenhoek, maar ditmaal vliegt zijn schot niet zo mooi binnen als in de eerste helft: naast!

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Derk62
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dilima1966
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Had ik al gezegd dat Barcelona een maatje te groot is voor feyenoord

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Derk62
103 Reacties
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Derk62
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dilima1966
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dilima1966
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Had ik al gezegd dat Barcelona een maatje te groot is voor feyenoord

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Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (5 feb. 1975)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Barcelona
1
4
3
2
Stuttgart
1
2
3
3
Man City
1
2
3
4
Villa
1
1
3
5
Betis
1
1
3
6
Dortmund
1
1
3
7
Real Madrid
1
1
3
8
AEK Athens
1
1
3
9
Arsenal
0
0
0
10
Atlético
0
0
0
11
FC Bayern
0
0
0
12
Bodø/Glimt
0
0
0
13
Como
0
0
0
14
Fenerbahçe
0
0
0
15
Galatasaray
0
0
0
16
Lens
0
0
0
17
Liverpool
0
0
0
18
Man Utd
0
0
0
19
Napoli
0
0
0
20
PSV
0
0
0
21
Paris SG
0
0
0
22
Leipzig
0
0
0
23
Roma
0
0
0
24
Sabah
0
0
0
25
Shakhtar D
0
0
0
26
Slavia
0
0
0
27
Slovan
0
0
0
28
Sporting
0
0
0
29
Villarreal
1
-1
0
30
Club Brugge
1
-1
0
31
Lille
1
-1
0
32
Inter
1
-1
0
33
LASK
1
-1
0
34
Viking
1
-2
0
35
Porto
1
-2
0
36
Feyenoord
1
-4
0

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