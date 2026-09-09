Teruglezen | Hoe Feyenoord uiteindelijk ruim verloor bij FC Barcelona

Feyenoord begint vanavond met een pittige uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de competitiefase van de Champions League. Walst de kampioen van Spanje over de Rotterdammers heen, of weet de ploeg van Giovanni van Bronckhorst voor een stunt te zorgen? Om 18.45 uur gaat de bal rollen in Camp Nou, mis niets en volg FC Barcelona - Feyenoord in dit liveblog van FCUpdate.

Live Champions League: FC Barcelona - Feyenoord Sorteer op: Laatste Oudste 90' - Einde wedstrijd (5-1) BREAKING Einde wedstrijd! Feyenoord gaat met 5-1 onderuit in Camp Nou. Bedankt voor het volgen van dit liveblog! 90' - Er komen drie minuten extra tijd bij (5-1) 85' - Jesus maakt de vijfde (5-1) BREAKING Gabriel Jesus maakt er 5-1 van, na een goede voorzet van Yamal. 82' - Steijn scoort! (4-1) BREAKING Sem Steijn scoort, en dat heeft Feyenoord wel verdiend: 4-1, na een dekkingsfout van Koundé. 78' - Yamal zet FC Barcelona op (4-0) BREAKING Lamine Yamal maakt er 4-0 van. Een schitterende vrije trap. 76' - Vrije trap Barcelona, op een mooie plek (3-0) St. Juste maakt een overtreding. Een vrije trap voor FC Barcelona op een hele mooie plek. 74' - Goede redding van Ernst (3-0) Uitstekende redding van Ernst op een schot van Fermin! 72' - Uitblinker gaat naar de kant (3-0) Raphinha, de beste man van het veld, gaat naar de kant. Fermin vervangt hem. Aan de kant van Feyenoord komen Borges en Steijn in het veld voor Hadj Moussa en Vanhoutte. 64 - Van Persie komt in de ploeg (3-0) Shaqueel van Persie vervangt Nacho Ferri aan de kant van Feyenoord. Een teleurstellende avond voor Ferri, met twee afgekeurde doelpunten... 60' - Afgekeurd! (3-0) BREAKING Het doelpunt van Ferri wordt afgekeurd. Er zou iemand nét aan buitenspel hebben gestaan... Het blijft 3-0. 60' - Ferri scoort! (3-1) BREAKING Nacho Ferri maakt 'm! Feyenoord komt op 3-1, en dat hebben de Rotterdammers ook wel verdiend. Goede goal van de spits, na een werkelijk schitterende pass van Valente. 58' - Raphinha scoort (3-0) En daar is dan weer Raphinha... De Braziliaanse spits staat uit het niets op en maakt er 3-0 van. Uitstekende loopactie en goal van de spits van FC Barcelona. 55' - Ferri scoort, maar staat buitenspel.. (2-0) Ferri scoort, maar staat buitenspel. Het blijft, helaas voor Feyenoord, 2-0 52' - Gele kaart voor Olmo (2-0) Olmo onderbreekt een counter van Feyenoord en krijgt een gele kaart van de scheidsrechter. 47' - Goed schot van Adeyemi (2-0) Adeyemi schiet van afstand richting de rechterbovenhoek, maar ditmaal vliegt zijn schot niet zo mooi binnen als in de eerste helft: naast! Laad meer