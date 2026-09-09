Live voetbal

Sem Steijn zwaar onder vuur na treffer tegen FC Barcelona

9 september 2026, 20:49   Bijgewerkt: 21:01
Sem Steijn na goal tegen Barcelona
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Sem Steijn zorgde woensdagavond voor de 4-1, waarmee hij de eer redde voor Feyenoord tegen FC Barcelona. De ingevallen middenvelder reageerde uitbundig op zijn treffer in Spotify Camp Nou, wat bij veel Rotterdamse fans in het verkeerde keelgat schiet.

Feyenoord beleefde een kansloze avond bij de kampioen van Spanje, al creëerde het zelf een aantal kansjes. Via Nacho Ferri leek de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zelfs op 3-1 te komen, ware het niet dat Gjivai Zechiël een teenlengte buitenspel stond. De eretreffer, de 4-1, kwam er even later alsnog.

Artikel gaat verder onder video

Gonçalo Borges zette een demarrage in aan de rechterkant en gaf de bal perfect voor, waarna Steijn de voorzet binnenliep. De invaller maakte daarmee de eretreffer, maar stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken. Steijn leek zichtbaar opgelucht en kon uitgebreid glimlachen na zijn doelpunt.

Die reactie kunnen Feyenoord-fans op hun beurt maar moeilijk waarderen. “Hij juicht als een amateur die tegen Barcelona scoort...”, verzucht een supporter op X. “Je zet je club voor schut als je zo blij de 4-1 gaat vieren…”, vindt een ander. Hieronder lees je een bundeling van de verbazing over de reactie van Steijn na zijn doelpunt.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Lamine Yamal Barcelona Feyenoord

Ajax-fans smullen massaal van uitspraken Lamine Yamal over Feyenoord

  • Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
  • 7
Anis Hadj Moussa

Feyenoord ontvangt krankzinnig nieuw bod op Hadj Moussa: record verpulverd bij akkoord

  • vr 4 september, 11:48
  • 4 sep. 11:48
  • 16
Anis Hadj Moussa

Transfer Hadj Moussa naar Al-Ittihad lijkt van de baan na opvallende eis

  • zo 6 september, 18:13
  • 6 sep. 18:13
  • 7
10 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FCJel
594 Reacties
1.131 Dagen lid
4.889 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

‘Zwaar onder vuur’ bij wie? Bij Wilco. Wie is Wilco? Dat weet niemand. Ook deze reactie zal wel weer verwijderd worden, maar wat een bagger artikelen komen hier online zeg. Jullie hopen gewoon op ruzie net zoals voorheen, zodat er weer een keer meer dan 2 reacties op een artikel komen. Wat een journalistieke rommel zeg, dat je hier je naam bij durft te zetten.

tjetDJIEPIETIE
14 Reacties
125 Dagen lid
19 Likes
tjetDJIEPIETIE
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FCJel Helemaal mee eens. Journalistiek is meer dan podcast luisteren of rondhangen op x en meningen van anderen in een artikel plaatsen. Ben benieuwd naar jouw mening Luuk de journalist. Vertel……

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FCJel
594 Reacties
1.131 Dagen lid
4.889 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

‘Zwaar onder vuur’ bij wie? Bij Wilco. Wie is Wilco? Dat weet niemand. Ook deze reactie zal wel weer verwijderd worden, maar wat een bagger artikelen komen hier online zeg. Jullie hopen gewoon op ruzie net zoals voorheen, zodat er weer een keer meer dan 2 reacties op een artikel komen. Wat een journalistieke rommel zeg, dat je hier je naam bij durft te zetten.

tjetDJIEPIETIE
14 Reacties
125 Dagen lid
19 Likes
tjetDJIEPIETIE
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FCJel Helemaal mee eens. Journalistiek is meer dan podcast luisteren of rondhangen op x en meningen van anderen in een artikel plaatsen. Ben benieuwd naar jouw mening Luuk de journalist. Vertel……

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Barcelona - Feyenoord

Barcelona
5 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
2
0
2025/2026
Feyenoord
21
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Barcelona
1
4
3
2
Stuttgart
1
2
3
3
Man City
1
2
3
4
Villa
1
1
3
5
Betis
1
1
3
6
Dortmund
1
1
3
7
Real Madrid
1
1
3
8
AEK Athens
1
1
3
9
Arsenal
0
0
0
10
Atlético
0
0
0
11
FC Bayern
0
0
0
12
Bodø/Glimt
0
0
0
13
Como
0
0
0
14
Fenerbahçe
0
0
0
15
Galatasaray
0
0
0
16
Lens
0
0
0
17
Liverpool
0
0
0
18
Man Utd
0
0
0
19
Napoli
0
0
0
20
PSV
0
0
0
21
Paris SG
0
0
0
22
Leipzig
0
0
0
23
Roma
0
0
0
24
Sabah
0
0
0
25
Shakhtar D
0
0
0
26
Slavia
0
0
0
27
Slovan
0
0
0
28
Sporting
0
0
0
29
Villarreal
1
-1
0
30
Club Brugge
1
-1
0
31
Lille
1
-1
0
32
Inter
1
-1
0
33
LASK
1
-1
0
34
Viking
1
-2
0
35
Porto
1
-2
0
36
Feyenoord
1
-4
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws