Sem Steijn zwaar onder vuur na treffer tegen FC Barcelona

zorgde woensdagavond voor de 4-1, waarmee hij de eer redde voor Feyenoord tegen FC Barcelona. De ingevallen middenvelder reageerde uitbundig op zijn treffer in Spotify Camp Nou, wat bij veel Rotterdamse fans in het verkeerde keelgat schiet.

Feyenoord beleefde een kansloze avond bij de kampioen van Spanje, al creëerde het zelf een aantal kansjes. Via Nacho Ferri leek de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zelfs op 3-1 te komen, ware het niet dat Gjivai Zechiël een teenlengte buitenspel stond. De eretreffer, de 4-1, kwam er even later alsnog.

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Gonçalo Borges zette een demarrage in aan de rechterkant en gaf de bal perfect voor, waarna Steijn de voorzet binnenliep. De invaller maakte daarmee de eretreffer, maar stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken. Steijn leek zichtbaar opgelucht en kon uitgebreid glimlachen na zijn doelpunt.

Die reactie kunnen Feyenoord-fans op hun beurt maar moeilijk waarderen. “Hij juicht als een amateur die tegen Barcelona scoort...”, verzucht een supporter op X. “Je zet je club voor schut als je zo blij de 4-1 gaat vieren…”, vindt een ander. Hieronder lees je een bundeling van de verbazing over de reactie van Steijn na zijn doelpunt.