Sem Steijn zwaar onder vuur na treffer tegen FC Barcelona

Sem Steijn zorgde woensdagavond voor de 4-1, waarmee hij de eer redde voor Feyenoord tegen FC Barcelona. De ingevallen middenvelder reageerde uitbundig op zijn treffer in Spotify Camp Nou, wat bij veel Rotterdamse fans in het verkeerde keelgat schiet.
Feyenoord beleefde een kansloze avond bij de kampioen van Spanje, al creëerde het zelf een aantal kansjes. Via Nacho Ferri leek de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zelfs op 3-1 te komen, ware het niet dat Gjivai Zechiël een teenlengte buitenspel stond. De eretreffer, de 4-1, kwam er even later alsnog.
Gonçalo Borges zette een demarrage in aan de rechterkant en gaf de bal perfect voor, waarna Steijn de voorzet binnenliep. De invaller maakte daarmee de eretreffer, maar stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken. Steijn leek zichtbaar opgelucht en kon uitgebreid glimlachen na zijn doelpunt.
Die reactie kunnen Feyenoord-fans op hun beurt maar moeilijk waarderen. “Hij juicht als een amateur die tegen Barcelona scoort...”, verzucht een supporter op X. “Je zet je club voor schut als je zo blij de 4-1 gaat vieren…”, vindt een ander. Hieronder lees je een bundeling van de verbazing over de reactie van Steijn na zijn doelpunt.
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‘Zwaar onder vuur’ bij wie? Bij Wilco. Wie is Wilco? Dat weet niemand. Ook deze reactie zal wel weer verwijderd worden, maar wat een bagger artikelen komen hier online zeg. Jullie hopen gewoon op ruzie net zoals voorheen, zodat er weer een keer meer dan 2 reacties op een artikel komen. Wat een journalistieke rommel zeg, dat je hier je naam bij durft te zetten.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
‘Zwaar onder vuur’ bij wie? Bij Wilco. Wie is Wilco? Dat weet niemand. Ook deze reactie zal wel weer verwijderd worden, maar wat een bagger artikelen komen hier online zeg. Jullie hopen gewoon op ruzie net zoals voorheen, zodat er weer een keer meer dan 2 reacties op een artikel komen. Wat een journalistieke rommel zeg, dat je hier je naam bij durft te zetten.