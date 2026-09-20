West Ham-supporters nemen rivalen van Millwall de maat met bizarre list

Supporters van West Ham United hebben hun rivalen van Millwall op een wel heel bijzondere manier te grazen genomen. Voorafgaand aan de beladen stadsderby in Londen sloeg de politie tientallen aanhangers van Millwall in de boeien, nadat een afgesproken confrontatie tussen beide supportersgroepen uitliep op een politie-ingreep.

Het duel betekende de eerste ontmoeting tussen beide clubs sinds februari 2012 en vormde de honderdste officiële Dockers Derby. West Ham-fans zouden aanhangers van Millwall in de val hebben gelokt door een confrontatie af te spreken en daarna de politie in te lichten. In de aanloop naar de wedstrijd leidde dat al tot 26 aanhoudingen. Tijdens het duel zelf pakte de politie nog eens zes personen op wegens het overtreden van stadionverboden, binnendringen onder invloed en geweldpleging tegen agenten.

Before the Millwall vs. West Ham derby, West Ham fans gave Millwall supporters a location to fight, but instead of showing up, they reported it to the police, resulting in the Millwall fans being arrested at the scene. pic.twitter.com/ir4qEiIB54 — 𝙴𝚕𝚖𝚌𝚊𝚛𝚕𝚜 𓃠 (@HistorVein) September 19, 2026

Artikel gaat verder onder video

Op het veld leek Millwall hard op weg naar een feestmiddag. Caleb Taylor zette de thuisploeg na een kwartier spelen al op voorsprong. Millwall hield de controle over de wedstrijd en sloeg diep in de blessuretijd van de eerste helft opnieuw toe via oud-Spartaan Camiel Neghli, die de 2-0 binnenschoot en het stadion deed ontploffen.In de tweede helft kwam West Ham echter helemaal terug. Mohamadou Kante tekende in de 73ste minuut voor de aansluitingstreffer, waarna Konstantinos Mavropanos amper zes minuten later de 2-2 tegen de touwen werkte.

Zo kende de terugkeer van een van de meest beladen Engelse derby's een opmerkelijk verloop. Terwijl supporters voorafgaand aan het duel al voor grote spanning zorgden, hielden beide ploegen elkaar op het veld uiteindelijk in evenwicht.