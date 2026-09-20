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Ohio onthult waarom hij FC Utrecht niet wilde verlaten: 'Ik ga niet weg'

20 september 2026, 10:46
Noah Ohio Goedemorgen Eredivisie
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Noah Ohio heeft in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie openhartig uitgelegd waarom hij afgelopen seizoen niet direct wilde vertrekken bij FC Utrecht. Hoewel hoofdtrainer Ron Jans en technisch directeur Jordy Zuidam de spits vertelden dat hij mocht vertrekken en beter op zoek kon gaan naar een andere club, trapte de aanvaller zelf bewust op de rem.

De spits voelde op dat moment dat een snelle uittocht niet de juiste stap was voor zijn loopbaan. "Ik wilde niet weg, want het was te gehaast. Ik ben een jongen die graag goed nadenkt over wat hij doet", vertelt Ohio over de gesprekken met de clubleiding. Nadat Jans en Zuidam hem het transferadvies hadden gegeven, nam hij in eerste instantie wel meteen contact op met zijn zaakwaarnemer, maar die reactie bleek van korte duur. "Ik zei tegen hem dat ik weg moest. Toen kwam hij een dag later met een lijst aan clubs en dacht ik bij mezelf: ik ga niet weg", aldus Ohio.

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In de zomer van 2025 veranderde het perspectief voor de jonge spits bij FC Utrecht drastisch door de komst van Sébastien Haller. Daardoor ontstond een overbezetting in de spitspositie en kreeg Ohio te horen dat zijn perspectief op speelminuten minimaal was. In plaats van een haastige transfer te forceren, koos de spits ervoor om zijn wedstrijdfitheid op peil te houden bij Jong FC Utrecht. Na een vruchtbare eerste seizoenshelft met negen doelpunten in acht wedstrijden kwam er in de winterstop alsnog een passende oplossing. De speler werd verhuurd aan aan het Spaanse Real Valladolid, met een optie tot koop.

De verhuurperiode draaide uiteindelijk uit op een flinke domper, want Ohio liep in Spanje een zware knieblessure op en werkt momenteel aan zijn herstel. Zijn contract bij FC Utrecht loopt komende zomer af, maar een verlenging is voorlopig nog niet aan de orde. "Die gesprekken lopen nog niet. Ik moet eerst fit worden, anders heeft geen enkele club iets aan me", aldus de jonge aanvaller.

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Noah Ohio

Noah Ohio
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 23 jaar (16 jan. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Utrecht
0
0
2025/2026
Valladolid
4
0
2025/2026
Jong Utrecht
8
9
2025/2026
Utrecht
2
0

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