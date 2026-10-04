Vermoedelijke opstelling Oranje: twee vraagstukken voor Xavi tegen Servië

Het Nederlands elftal staat zondagavond voor de vierde en laatste Nations League-wedstrijd van de lange interlandbreak, tegen Servië. Op twee posities ligt er nog een vraagstuk voor bondscoach Xavi Hernández. FCUpdate doet een gooi naar de vermoedelijke opstelling.

Ook de ellenlange interlandperiode komt een keer tot zijn eind, en wel op zondagavond. Dan ontvangt Oranje Servië in het Philips Stadion voor de vierde wedstrijd in twee weken tijd. Het Nederlands elftal stelde afgelopen donderdag teleur in de eerste helft tegen Griekenland en wil een ander gezicht laten zien tegen Servië.

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Daardoor verwachten wij een Oranje dat met de sterkste elf start. Xavi deed wat geheimzinnig op de persconferentie, maar het lijkt erop dat Bart Verbruggen ‘gewoon’ onder de lat staat. Achterin ligt de puzzel centraal. Virgil van Dijk, die zijn honderdste interland kan gaan spelen, is een zekerheidje. Datzelfde geldt voor rechtsback Denzel Dumfries en linksback Micky van de Ven. Vanwege zijn fitheid lijkt het niet verstandig om met Jurriën Timber te starten, waardoor een plek vrijkomt voor Nathan Aké.

Ook het middenveld wijst zichzelf aan: Joey Veerman, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Het andere vraagstuk van Xavi ligt op de linksbuitenpositie. De keuze gaat tussen Noa Lang en Ruben van Bommel. Omdat Peter Bosz zich zaterdag kritisch uitliet over het aantal speelminuten van Van Bommel – en de prima invalbeurt van Lang tegen Griekenland – verwacht FCUpdate een basisplaats voor Lang.

In de spits gaat de voorkeur opnieuw uit naar Mexx Meerdink, terwijl Crysencio Summerville als rechtsbuiten start.

Vermoedelijke opstelling Nederland tegen Servië

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.