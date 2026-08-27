De HMRC, de Engelse belastingdienst, heeft bij de rechtbank het faillissement van oud-voetballer Jamie Carragher (48) aangevraagd. Dat melden verschillende media, waaronder The Athletic en de Daily Mail.

Carragher kwam als verdediger zijn hele loopbaan uit voor Liverpool. Namens The Reds kwam hij tot liefst 737 officiële wedstrijden, daarnaast speelde hij 38 interlands voor Engeland. Met Liverpool won de verdediger onder meer de Champions League, de UEFA Cup en tweemaal de FA Cup. Na zijn actieve loopbaan werd Carragher analist bij Sky Sports en het Amerikaanse CBS. Daarnaast schuift hij geregeld aan in de podcast Stick to Football.

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Gisteren (woensdag) heeft Carragher zich in de rechtbank moeten melden omdat de HMRC zijn faillissement heeft aangevraagd vanwege een openstaande belastingschuld, schrijven bovengenoemde media. Bronnen die bekend zijn met de materie, laten aan The Athletic weten dat ze verwachten dat het niet zover gaat komen dat Carragher daadwerkelijk failliet verklaard wordt omdat dergelijke zaken vaak 'snel worden opgelost'.

Dat blijkt ook uit een verklaring die de belastingdienst geeft aan datzelfde medium. Zonder inhoudelijk op de zaak in te kunnen en willen gaan, zegt een woordvoerder van de HMRC: "Wij hanteren een ondersteunende aanpak bij klanten met belastingschulden en doen er alles wat we kunnen om hen van hun schuld af te helpen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling aan te bieden. We vragen alleen faillissement aan als laatste redmiddel."