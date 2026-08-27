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Warming-up stilgelegd: uitstel bij Qarabag - Twente

27 augustus 2026, 17:51   Bijgewerkt: 17:58
Wout weghorst na FC Twente - Qarabag
Foto: © Imago
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De wedstrijd tussen Qarabag en FC Twente begint later dan gepland. De aftrap is verplaatst naar 18.15 uur Nederlandse tijd, zo laat Twente weten.

De warming-up van beide teams werd onderbroken door de weersomstandigheden. De wedstrijd stond gepland voor 18.00 uur, maar start dus iets later

"De spelers hebben de warming-up moeten afbreken. Een stevige onweersbui boven Bakoe zorgde ervoor dat de Noorse scheidsrechter de teams naar binnen stuurde", zo liet Twente weten op X.

Twente hoopt zich donderdagavond te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Daarvoor moet de ploeg van trainer John van den Brom wel een achterstand goedmaken. Vorige week was Qarabag met 0-1 te sterk in De Grolsch Veste.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.213 Reacties
1.431 Dagen lid
20.639 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hopen dat Twente het nog kan omdraaien vandaag.

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Qarabağ - Twente

Qarabağ
18:00
FC Twente
Vandaag om 18:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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