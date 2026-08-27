De wedstrijd tussen Qarabag en FC Twente begint later dan gepland. De aftrap is verplaatst naar 18.15 uur Nederlandse tijd, zo laat Twente weten.

De warming-up van beide teams werd onderbroken door de weersomstandigheden. De wedstrijd stond gepland voor 18.00 uur, maar start dus iets later

"De spelers hebben de warming-up moeten afbreken. Een stevige onweersbui boven Bakoe zorgde ervoor dat de Noorse scheidsrechter de teams naar binnen stuurde", zo liet Twente weten op X.

Twente hoopt zich donderdagavond te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Daarvoor moet de ploeg van trainer John van den Brom wel een achterstand goedmaken. Vorige week was Qarabag met 0-1 te sterk in De Grolsch Veste.