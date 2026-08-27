De wedstrijd tussen Qarabag en FC Twente begint later dan gepland. De aftrap is verplaatst naar 18.15 uur Nederlandse tijd, zo laat Twente weten.
De warming-up van beide teams werd onderbroken door de weersomstandigheden. De wedstrijd stond gepland voor 18.00 uur, maar start dus iets later
"De spelers hebben de warming-up moeten afbreken. Een stevige onweersbui boven Bakoe zorgde ervoor dat de Noorse scheidsrechter de teams naar binnen stuurde", zo liet Twente weten op X.
Twente hoopt zich donderdagavond te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Daarvoor moet de ploeg van trainer John van den Brom wel een achterstand goedmaken. Vorige week was Qarabag met 0-1 te sterk in De Grolsch Veste.
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Hopen dat Twente het nog kan omdraaien vandaag.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hopen dat Twente het nog kan omdraaien vandaag.