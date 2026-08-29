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'Het is decennia geleden dat Ajax zo'n speler in huis had'

29 augustus 2026, 11:34
Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Henk Spaan is ontzettend gecharmeerd van Abdellah Ouazane (17). Het is volgens de 77-jarige columnist van Het Parool lang geleden dat er zo’n megatalent rondliep bij Ajax. “Het moment waarop Europa hem in de smiezen krijgt, is vlakbij.”

Ouazane lijkt steeds meer in de plannen voor te komen van Ajax-hoofdtrainer Míchel Sánchez. Afgelopen donderdag, tegen FC Sion, koos de Spanjaard voor hem als linksbuiten, terwijl Ouazane in de competitie al mocht starten tegen PEC Zwolle en sc Heerenveen. De zeventienjarige maakte vooral tegen de Zwitserse opponent indruk.

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“Ach, Ouazane. Het is decennia geleden dat Ajax zo’n toptalent in huis had”, steekt Spaan de loftrompet over de hangende linksbuiten. “Het moment waarop Europa hem in de smiezen krijgt, is vlakbij. Hoeveel directe assists had hij: twee? Hoeveel hakballen? Twee? Hoe vaak werd er ‘oooh’ geroepen na een actie van hem? Zes keer?”, vervolgt hij.

“Het voetbal van deze jongen is van een onvergelijkbare schoonheid. Maar Cruijff zoekt nog steeds een nieuwe Godts”, sluit Spaan zijn lovende woorden af.

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Als je ziet welke spelers Ajax al heeft gehaald en nog wil halen denk ik dat hij over enige tijd niet meer in de basis staat.

CG
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@Jopie14. Doe gedachten had ik ook serieus!!

Jopie14
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@Allback. Hij kan ook op rechts. Dan zijn we eindelijk van die Berghuis af.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
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1.216 Reacties
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Allback
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Als je ziet welke spelers Ajax al heeft gehaald en nog wil halen denk ik dat hij over enige tijd niet meer in de basis staat.

CG
3.856 Reacties
1.131 Dagen lid
14.297 Likes
CG
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@Jopie14. Doe gedachten had ik ook serieus!!

Jopie14
540 Reacties
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Jopie14
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@Allback. Hij kan ook op rechts. Dan zijn we eindelijk van die Berghuis af.

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Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
1
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Fortuna
4
1
7
6
Groningen
4
-1
6
7
Ajax
2
2
4
8
Sparta
3
1
4
9
Heerenveen
3
-1
4

Complete Stand

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