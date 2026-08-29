'Het is decennia geleden dat Ajax zo'n speler in huis had'

Henk Spaan is ontzettend gecharmeerd van (17). Het is volgens de 77-jarige columnist van Het Parool lang geleden dat er zo’n megatalent rondliep bij Ajax. “Het moment waarop Europa hem in de smiezen krijgt, is vlakbij.”

Ouazane lijkt steeds meer in de plannen voor te komen van Ajax-hoofdtrainer Míchel Sánchez. Afgelopen donderdag, tegen FC Sion, koos de Spanjaard voor hem als linksbuiten, terwijl Ouazane in de competitie al mocht starten tegen PEC Zwolle en sc Heerenveen. De zeventienjarige maakte vooral tegen de Zwitserse opponent indruk.

Artikel gaat verder onder video

“Ach, Ouazane. Het is decennia geleden dat Ajax zo’n toptalent in huis had”, steekt Spaan de loftrompet over de hangende linksbuiten. “Het moment waarop Europa hem in de smiezen krijgt, is vlakbij. Hoeveel directe assists had hij: twee? Hoeveel hakballen? Twee? Hoe vaak werd er ‘oooh’ geroepen na een actie van hem? Zes keer?”, vervolgt hij.

“Het voetbal van deze jongen is van een onvergelijkbare schoonheid. Maar Cruijff zoekt nog steeds een nieuwe Godts”, sluit Spaan zijn lovende woorden af.