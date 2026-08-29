Dit is het speelschema van PSV in de Champions League-competitiefase

Het programma van PSV voor de competitiefase van de Champions League is zaterdagmiddag bekendgemaakt door de UEFA. De Eindhovenaren starten én eindigen de campagne in het miljardenbal met een thuiswedstrijd. De clash met Real Madrid vindt plaats op 24 november.

PSV wist sinds woensdag welke acht ploegen het ging treffen in de zogeheten league phase van de Champions League. Tussen die clubs zaten onder meer Real Madrid, Atlético Madrid, RB Leipzig en FC Porto.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is bekend hoe het speelschema van de Eindhovenaren eruitziet. De ploeg van Peter Bosz opent de campagne met een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk op 10 september (18.45 uur). Een dikke maand later gaat het naar Leipzig voor de eerste uitwedstrijd, op 13 oktober om 21.00 uur.

Het volledige schema van PSV in de Champions League:

Speelronde 1: PSV – Shakhtar Donetsk: 10 september, 18.45 uur

Speelronde 2: RB Leipzig – PSV: 13 oktober, 21.00 uur

Speelronde 3: FC Porto – PSV: 20 oktober, 21.00 uur

Speelronde 4: PSV – Club Brugge: 4 november, 21.00 uur

Speelronde 5: Real Madrid – PSV: 24 november, 21.00 uur

Speelronde 6: PSV – Atlético Madrid: 9 december, 21.00 uur

Speelronde 7: Viking – PSV: 20 januari, 21.00 uur

Speelronde 8: PSV – VfB Stuttgart: 27 januari, 21.00 uur