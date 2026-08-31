Interesse in Dennis Man neemt toe: tweede Serie A-club meldt zich bij PSV

De interesse vanuit de Italiaanse Serie A in neemt in de slotfase van de transferperiode verder toe. Nadat eerder Atalanta Bergamo al nadrukkelijke belangstelling toonde voor de 28-jarige buitenspeler van PSV, heeft nu ook SS Lazio hem op de radar staan. Volgens journalist Gianluca Di Marzio hopen de Romeinen de Roemeen op huurbasis over te nemen, inclusief een optie tot koop.

Man werd eerder deze maand al veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Italië. Waar Atalanta in de Italiaanse media als een zeer concrete optie wordt genoemd, ziet Lazio in hem nu een geschikte kandidaat voor de positie van aanvallende buitenspeler. Van een officieel bod uit Bergamo was in een eerder stadium echter nog geen sprake. PSV heeft bovendien meermaals laten weten de aanvaller niet zomaar te willen laten vertrekken.

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Technisch directeur Earnest Stewart stelde eerder al dat de vleugelaanvaller in principe gewoon onderdeel uitmaakt van de plannen voor dit seizoen. De beleidsbepaler is zeer tevreden met de rechtspoot en beschouwt hem als een belangrijke strategische schakel voor de breedte van de Eindhovense aanval. Alleen bij een fors bod zou de regerend landskampioen bereid zijn om een vertrek te overwegen. Inmiddels lijkt PSV de spoeling voorin meer kleur te geven met de komst van zowel Sami Ouaissa als Ayoni Santos.

De Eindhovenaren namen de international vorige zomer voor circa negen miljoen euro over van Parma. In zijn eerste contractjaar kwam hij in alle competities tot 38 officiële optredens, waarin hij goed was voor elf doelpunten en zeven assists. De start van zijn tweede seizoen in het Philips Stadion verloopt vooralsnog minder overtuigend. Tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ begon hij in de basis, maar werd hij halverwege gewisseld. In de eerste twee competitieduels met Fortuna Sittard en Excelsior moest hij het doen met invalbeurten.