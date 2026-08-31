Droomtransfer Zirkzee lijkt van de baan: Juventus kiest voor concurrent van Newcastle

Joshua Zirkzee lijkt een transfer naar Juventus voorlopig uit zijn hoofd te kunnen zetten. De Italiaanse topclub heeft de zinnen namelijk nadrukkelijk gezet op , die momenteel onder contract staat bij Newcastle United. Juventus is inmiddels in gesprek met de Engelse club over een mogelijke huurdeal voor de Duitse aanvaller. Daarmee dreigt de gedroomde overstap voor de spits van Manchester United in het water te vallen.

De ontwikkelingen in Turijn volgen kort nadat bekend is geworden dat Jonathan David op weg is naar Atlético Madrid. Volgens Fabrizio Romano hebben Juventus en de Spaanse grootmacht een mondeling akkoord bereikt over een huurtransfer met een optie tot koop. Atlético neemt daarbij meer dan de helft van het netto jaarsalaris van zes miljoen euro voor zijn rekening. Omdat de Canadese spits vertrekt, moet de Italiaanse club razendsnel op zoek naar een vervanger voordat de markt dinsdagavond sluit. In die zoektocht lijkt de keuze nu in eerste instantie op Woltemade te vallen.

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Volgens transferjournalist Nicolò Schira heeft de club uit de Serie A Newcastle inmiddels benaderd om de onderhandelingen te openen over een huurperiode met optie tot koop. Daarbij wordt gesproken over een huursom van ongeveer vijf miljoen euro. Woltemade geldt als de belangrijkste kandidaat van Luciano Spalletti. De hoofdtrainer heeft de Duitser bovenaan het wensenlijstje staan. Dat is een forse tegenvaller voor Zirkzee, die eveneens in beeld is bij de Oude Dame. Hoewel technisch directeur Frederic Massara nog altijd bezig is met de komst van de Nederlander, voldoet de ex-speler van Bologna volgens Spalletti niet volledig aan de eisen. Daarmee lijkt de droomtransfer van Zirkzee naar Juventus voorlopig verder weg dan gedacht.

Voor Zirkzee breekt zodoende een onzekere periode aan. De rechtspoot staat onder contract bij Manchester United, maar een doorbraak in Engeland is vooralsnog uitgebleven. Onder Michael Carrick is de Oranje-international op een zijspoor beland en kwam hij in de eerste twee competitiewedstrijden niet in actie. Zirkzee wil zelf dolgraag de overstap naar Juventus maken en wees onlangs zelfs een concreet voorstel van Fiorentina af om een stap naar de Italiaanse top te forceren. Juventus bracht eerder al een officieel bod uit van 2,5 miljoen euro voor een huur met een koopoptie van dertig miljoen euro, maar Manchester United verlangt een totaalpakket van 35 miljoen euro.

De komende dagen moet duidelijk worden of Juventus er daadwerkelijk in slaagt om Woltemade los te weken. De boomlange Duitser heeft in Engeland moeite om te overtuigen onder manager Matthias Jaissle en mag bij een goed bod vertrekken, mits Newcastle tijdig een vervanger aantrekt. Mocht de deal tussen de Italianen en de Premier League-club doorgaan, dan lijkt de deur naar Turijn voor Zirkzee definitief in het slot te vallen.