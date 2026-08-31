Verweij looft werkwijze Cruijff en Lara bij Ajax: 'Ik zou die laptop wel willen hebben'

Mike Verweij is zeer te spreken over de werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff en zijn adviseur Joel Lara op de transfermarkt. Volgens de journalist van De Telegraaf brengt het Amsterdamse tweetal de contractsituaties van potentiële versterkingen al maanden voor een daadwerkelijke transfer in kaart. De clubwatcher is dusdanig onder de indruk van deze voorbereiding, dat hij de database van de Spaanse scout wel zou willen inzien.

In de podcast Kick-Off kwam de transferstrategie van de clubleiding uitgebreid ter sprake. Cruijff en Lara bellen structureel met talloze zaakwaarnemers om informatie in te winnen over de status van spelers, waarna deze gegevens zorgvuldig worden vastgelegd voor toekomstig gebruik. "Ik heb zo veel namen voorbij horen komen de afgelopen periode die naar Ajax zouden gaan, waarvan er veel complete onzin was", aldus Verweij. "Joel Lara en Jordi Cruijff bellen heel veel zaakwaarnemers om te vragen hoe de contractsituatie van een speler is. Dat gaat de laptop in en daar kan later wat mee gedaan worden", stelt de verslaggever, die daaraan toevoegt: "Ik zou die laptop van Joel Lara wel willen hebben".

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De komst van Sofyan Amrabat is volgens Verweij het perfecte voorbeeld van deze proactieve aanpak. De controleur werd afgelopen weekend officieel gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA, nadat hij zijn verbintenis bij Fenerbahçe in onderling overleg had laten ontbinden. Het eerste contact tussen de club en de Marokkaans international zou al in april hebben plaatsgevonden. "Als jij hoort dat Amrabat ontevreden is bij Fenerbahçe en zijn contract wil ontbinden, dan speel je daar op in", legt de journalist uit. "Hoe eerder je dat contact legt en hoe fijner dat is, hoe groter de kans dat je een speler binnenhaalt", concludeert hij.

Ook bij de transfervrije komst van Julian Brandt profiteerde de club optimaal van de vergaarde dossierkennis. PSV had ook concrete interesse in de Duitse middenvelder, maar de Amsterdammers waren de concurrentie uit Eindhoven een cruciale stap voor. "PSV wilde Julian Brandt ook, alleen Ajax zat op de dag dat de kans verliep om zijn contract te verlengen bij Dortmund al met hem om tafel", weet Verweij. "Voordat hij bij Ajax tekende kwam ook PSV nog, alleen die waren te laat", klinkt het.

Door de Europese markt zo gedetailleerd in de gaten te houden, geeft de clubleiding zichzelf een aanzienlijke voorsprong. Naast het sportieve aspect zit er volgens de verslaggever ook een belangrijk financieel voordeel aan deze werkwijze. Bij transfervrije overstappen wordt het financiële plaatje vaak anders ingericht. Spelers ontvangen in zo'n geval doorgaans een flink tekengeld, wat door de club vervolgens kan worden gebruikt om het reguliere salaris op papier lager te houden.