Jordi Cruijff kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste volledige transferperiode als technisch directeur van Ajax. De Amsterdamse beleidsbepaler vertelt bij Ajax TV uitgebreid over de keuzes die de club maakte, de nog altijd enorme aantrekkingskracht van Ajax en zijn vertrouwen in spits . Aan het einde van het gesprek krijgt het interview echter een heel andere lading. Wanneer Cruijff over zijn gezin en zijn moeder begint, wordt hij emotioneel.

"Ik ben wel heel blij", zegt Cruijff over het sluiten van de transfermarkt. "Met name mijn familie en vrienden zullen hier het blijst mee zijn." De afgelopen maanden draaiden voor hem vooral om het vinden van een nieuwe balans binnen de selectie.

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"Het belangrijkste was om goed te analyseren wat we nodig hadden. De juiste mix vinden tussen ervaring, spelers die tegen de druk kunnen en spelers die uit competities komen die in principe tot de top tien van Europa behoren." Ajax zocht daarnaast nadrukkelijk naar persoonlijkheid en leiderschap. De ervaren krachten moeten de vele jonge spelers begeleiden, zowel tijdens wedstrijden als gedurende de trainingsweek.

Cruijff zag bij zijn komst genoeg redenen om stevig in te grijpen. "We hebben vier jaar geen titels gewonnen en zijn volgens mij 28 punten achter PSV geëindigd. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet voor Ajax." Zonder Champions League-inkomsten moest de club volgens hem tegelijkertijd creatiever handelen op de markt.

Cruijff: 'Ajax heeft ongelofelijke aantrekkingskracht'

Bij het overtuigen van spelers bleek de naam Ajax volgens Cruijff nog altijd een machtig wapen. Hij investeerde bovendien vroeg in persoonlijk contact met potentiële versterkingen.

"Soms praat je met spelers terwijl er helemaal nog geen aanbieding is, gewoon om een beetje de vibe te krijgen", legt hij uit. "Bij iedere speler die we halen vind ik het belangrijk om even te praten, zodat je die feeling krijgt. Niet alleen wat je op het veld ziet, maar ook wat je buiten het veld ziet."

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Vervolgens ontstond volgens Cruijff een domino-effect. Nieuwe spelers zagen andere versterkingen komen en begonnen in het plan te geloven. "Ajax heeft nog steeds een ongelofelijke aantrekkingskracht, met name buiten Nederland. Als ze in andere landen het woord Ajax horen, vinden ze dat superspeciaal."

Dat project moest wel onmiddellijk geloofwaardig zijn. Cruijff wilde supporters niet om jarenlang geduld vragen. "Je kunt tegen Ajax-fans niet zeggen: over drie jaar hebben we een plan, of over vier jaar. Dat gaat niet. Clubs die zo groot zijn in hun land moeten ieder jaar strijden."

Vertrouwen in Marcos Leonardo

Ook voorin koos Ajax bewust voor verschillende profielen. Cruijff verdedigt daarbij Marcos Leonardo, ook wanneer de spits kansen onbenut laat.

"Iedereen kan een beetje zeuren dat hij veel kansen mist, maar Leonardo staat altijd wel op de juiste plek. Anders mist hij die kansen ook niet", zegt Cruijff. "Iemand die nooit een kans mist, staat misschien nooit op de juiste plek. Ik heb liever spelers die daar altijd komen. Nu gaan ze er niet in, maar binnenkort wel."

Volgens Cruijff geven de aangetrokken spitsen Ajax 'een bepaalde garantie op doelpunten' en wijzen hun eerdere statistieken erop dat zij kunnen leveren.

Na maanden waarin zijn telefoon nauwelijks stil zal hebben gestaan, wordt Cruijff aan het einde gevraagd of het nu tijd is voor het strand. Dat wordt het niet. Hij wil naar zijn familie. Terwijl hij daarover vertelt, wordt de technisch directeur emotioneel.

"Ik heb vier kinderen en mijn moeder heb ik misschien drie, vier dagen gezien in zes maanden", zegt Cruijff met een snik in zijn stem. "Dus ik vind wel dat ik naar huis moet om een beetje bij haar te zijn."