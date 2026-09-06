Etienne Vaessen blundert: Twente razendsnel op voorsprong in de Euroborg

FC Groningen-keeper Etienne Vaessen maakt een slechte beurt in de openingsfase van het thuisduel met FC Twente. Al na vijf minuten spelen stond de doelman met een grote fout aan de basis van de openingstreffer van Marko Pjaca.
Vaessen (31) wordt veelvuldig geroemd om zijn voetballende kwaliteiten. Zo had de doelman eerder dit seizoen nog een aandeel in drie doelpunten van FC Groningen tegen ADO Den Haag, dat uiteindelijk met 1-4 werd verslagen.
Tegen Twente laat juist dát onderdeel Vaessen echter in de steek. Al na vijf minuten spelen neemt Groningen-verdediger Márk Csinger een doeltrap, die hij kort teruglegt op zijn keeper. Vaessen wil vervolgens openen, maar schiet de bal pardoes tegen Pjaca aan, die op de rand van de zestien staat. Via Wout Weghorst krijgt de Kroaat de bal weer terug, waarna hij kinderlijk eenvoudig kan afronden: 0-1.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.