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Etienne Vaessen blundert: Twente razendsnel op voorsprong in de Euroborg

6 september 2026, 12:33
Vaessen
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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FC Groningen-keeper Etienne Vaessen maakt een slechte beurt in de openingsfase van het thuisduel met FC Twente. Al na vijf minuten spelen stond de doelman met een grote fout aan de basis van de openingstreffer van Marko Pjaca.

Vaessen (31) wordt veelvuldig geroemd om zijn voetballende kwaliteiten. Zo had de doelman eerder dit seizoen nog een aandeel in drie doelpunten van FC Groningen tegen ADO Den Haag, dat uiteindelijk met 1-4 werd verslagen.

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Tegen Twente laat juist dát onderdeel Vaessen echter in de steek. Al na vijf minuten spelen neemt Groningen-verdediger Márk Csinger een doeltrap, die hij kort teruglegt op zijn keeper. Vaessen wil vervolgens openen, maar schiet de bal pardoes tegen Pjaca aan, die op de rand van de zestien staat. Via Wout Weghorst krijgt de Kroaat de bal weer terug, waarna hij kinderlijk eenvoudig kan afronden: 0-1.

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EuropaMango
97 Reacties
70 Dagen lid
260 Likes
EuropaMango
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Dit zag zeker weer een kansje om een (voor voor voor) assist te geven. En in de drang om een assist te geven vergeet hij helemaal dat hij primair z'n doel moet schoonhouden.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
97 Reacties
70 Dagen lid
260 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit zag zeker weer een kansje om een (voor voor voor) assist te geven. En in de drang om een assist te geven vergeet hij helemaal dat hij primair z'n doel moet schoonhouden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Groningen - Twente

FC Groningen
12:15
FC Twente
Vandaag om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 31 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Groningen
4
0
2025/2026
Groningen
30
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Twente
3
4
6
9
NEC
4
2
6
10
Groningen
4
-1
6
11
Heerenveen
4
-1
5
12
Sparta
5
0
5

Complete Stand

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