'Hakim Ziyech twijfelt om opvallende reden over transfer'

kan zijn loopbaan vervolgen in Brazilië. Zijn huidige club Wydad Casablanca heeft volgens GE Globo inmiddels een akkoord bereikt met Botafogo over de transfer van de middenvelder, maar Ziyech zou om een opvallende reden twijfelen of hij de stap moet gaan maken.

De 33-jarige Ziyech staat sinds oktober 2025 onder contract bij Wydad, dat de middenvelder transfervrij inlijfde na zijn vertrek bij het Qatarese Al-Duhail. Sindsdien was de oud-speler van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax in 16 wedstrijden namens de club goed voor 9 doelpunten en 2 assists. Ziyech ligt bij Wydad nog vast tot het einde van het lopende seizoen, maar zou zijn loopbaan dus kunnen vervolgen bij Botafogo.

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De Braziliaanse club zou inmiddels een akkoord hebben bereikt met Wydad over de transfer van Ziyech. Ook de speler zelf zou in eerste instantie enthousiast zijn geweest over de overstap, hoewel hij een relatief laag salaris zou gaan verdienen. Ziyech zou zelfs zijn presentatievideo al hebben opgenomen en vliegtickets hebben aangeschaft om vandaag (zondag) aan te komen in Rio de Janeiro, maar inmiddels zou de twijfel zijn toegeslagen.

Ziyech zou namelijk om bedenktijd hebben gevraagd omdat hij zijn bedenkingen heeft bij de kwaliteit van de velden in Brazilië, zo weet bovengenoemd medium. Botafogo houdt echter hoop dat het Ziyech kan overtuigen om alsnog te tekenen: "Hij zou de grootste naam zijn die de club deze transferperiode binnen haalt", weet GE Globo. De club heeft nog even de tijd: de transfermarkt in Brazilië is nog open tot en met aanstaande vrijdag (11 september).