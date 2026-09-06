Ruud Gullit haalt hard uit naar vertrokken Milan-ster: 'Eén keer in de tien wedstrijden'

Ruud Gullit heeft hard uitgehaald naar na diens recente vertrek bij AC Milan. De Portugese aanvaller maakte eind augustus de overstap naar Galatasaray, een beslissing waar de Nederlandse clublegende naar eigen zeggen volkomen begrip voor heeft. Volgens hem was de liefde tussen de vleugelspits en de Italiaanse topclub simpelweg voorbij.

In een interview met La Gazzetta dello Sport blikt Gullit terug op de breuk. "Ik vind het jammer voor die jongen, maar de liefdesaffaire met Milan was voorbij", vertelt de voormalig middenvelder. Tijdens het gesprek wordt hij gevraagd naar de vergelijking die in het verleden regelmatig werd gemaakt tussen hemzelf en Leão. Gullit moet zichtbaar lachen om die parallel en komt vervolgens met een harde conclusie over het verschil tussen een goede speler en een absolute wereldtopper. "Weet je wat het verschil is tussen een goede speler en een wereldtalent? Als je wereldklasse bent, doe je bepaalde dingen niet slechts één keer", stelt hij. "Van Basten liet iedereen sprakeloos achter iedere keer dat hij het veld opstapte; Leão deed dat één keer op de tien wedstrijden", voegt hij daaraan toe.

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Volgens de oud-international is het dan ook geen verrassing dat de wegen van Milan en de aanvaller zich deze zomer hebben gescheiden. Leão kende een wisselvallig laatste jaar in San Siro. Hoewel hij regelmatig flitsen van zijn enorme kwaliteiten liet zien, wist hij onvoldoende constant te presteren om Milan naar een Champions League-ticket te loodsen. Omdat hij niet in de plannen paste van de nieuwe trainer Ruben Amorim, koos hij eieren voor zijn geld en vertrok hij naar de Turkse topclub.

Om het vertrek van de smaakmaker op te vangen, heeft Milan de aanvalslinie inmiddels flink gerenoveerd. Onder leiding van Amorim werd het transferrecord verbroken voor de komst van Gonçalo Ramos. Ondanks de forse kritiek op het rendement van de vertrokken Portugees, wil Gullit wel benadrukken dat hij over bijzondere kwaliteiten beschikt. "Het is jammer, want het ontbreekt hem niet aan potentie", besluit de clublegende.