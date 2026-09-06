Makkelie is gedrag van Vaessen en Weghorst spuugzat en deelt duw uit

Een opmerkelijk moment zondagmiddag in de slotfase van het competitieduel tussen FC Groningen en FC Twente. kreeg het aan de stok met , waarna Danny Makkelie de doelman van FC Groningen een duw gaf.

In de 76ste minuut kreeg Weghorst bij een 2-2 tussenstand een uitgelezen mogelijkheid om FC Twente op voorsprong te brengen. De spits kreeg een schietkans vanbinnen het strafschopgebied na voorbereidend werk van Bart van Rooij, maar zijn inzet werd gekeerd door Vaessen.

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Vaessen had de bal echter niet meteen klem, waardoor Weghorst probeerde te profiteren in de rebound. De keeper van FC Groningen was echter bij de les en had de bal in tweede instantie alsnog klem. Weghorst liep vervolgens door op Vaessen.

Vaessen was daar niet van gediend: de keeper ging boos verhaal halen bij Weghorst en duwde zijn borst tegen die van de spits. Dat schoot dan weer in het verkeerde keelgat bij Makkelie: de scheidsrechter gaf Vaessen een duw en sprak de doelman streng toe. Makkelie suste het opstootje uiteindelijk zonder kaarten en kende een vrije trap toe aan FC Groningen.

FC Groningen en FC Twente deelden de punten uiteindelijk in het hoge noorden. Marko Pjaca had de bezoekers uit Enschede na zes minuten voetballen op voorsprong gebracht, maar de thuisploeg wist het duel nog in het eerste halfuur te kantelen via treffers van Thom van Bergen en Tygo Land. Weghorst zorgde vervolgens nog voor rust voor de 2-2 eindstand.