Jamie Vardy (39) maakt opvallende terugkeer op de Engelse velden

Burnley FC heeft de komst van officieel bevestigd. De 39-jarige spits keert hiermee terug op de Engelse velden. Op Turf Moor tekent de ervaren aanvaller een contract tot het einde van het seizoen. Vardy was transfervrij nadat hij afgelopen zomer vertrok bij het Italiaanse Cremonese. Met de komst van de voormalig speler van Leicester City hoopt de club uit de Championship de moeizame competitiestart een halt toe te roepen.

Afgelopen seizoen kwam Vardy uit in de Serie A. Ondanks zijn leeftijd was de Engelsman een vaste waarde voor Cremonese, waar hij negenentwintig competitieduels speelde. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en twee assists. De persoonlijke inbreng van de spits kon echter niet voorkomen dat de Italiaanse formatie degradeerde naar de Serie B, waarna een vertrek onvermijdelijk bleek.

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Zijn nieuwe club kent een uiterst moeizame start op het tweede niveau van Engeland. Na de degradatie uit de Premier League vorig seizoen staat Burnley momenteel onderaan de ranglijst met slechts twee punten uit vijf wedstrijden. Gisteren werd er in eigen huis nog verloren van Bristol City. Tainer Nicky Hayen is dan ook blij met de versterking. "We zijn verheugd om Jamie te verwelkomen bij Burnley FC", aldus de oefenmeester. "Zijn ervaring en leiderschap zullen van onschatbare waarde zijn voor onze selectie, en we geloven dat hij een aanzienlijke impact kan maken op onze campagne", vervolgt hij. "Jamie heeft een bewezen staat van dienst, en we kijken ernaar uit om hem in een Claret-shirt te zien".

Zelf kijkt de kersverse aanwinst ook uit naar zijn nieuwe avontuur. "Ik ben erg blij om nu hier bij Burnley FC te zijn", laat Vardy weten. "Deze club heeft een echte voetbalgeschiedenis en gepassioneerde fans die een team verdienen dat hen en hun stad vertegenwoordigt. Ik kan niet wachten om het veld op te gaan en het team in de juiste richting te helpen".