Wilfred Genee en Andy van der Meijde zijn eruit: Ajax-spits Marcos Leonardo kan volgens hen als een miskoop worden bestempeld. Genee vindt het verbijsterend dat Jordi Cruijff de Braziliaanse aanvaller naar de Johan Cruijff ArenA heeft gehaald.
Rondom de topper tussen Ajax en PSV (1-3) gingen Van der Meijde, Genee en oud-voetballer Leo Koswal met elkaar in gesprek over het duel. De wedstrijd werd samen op de bank bekeken, waarna de invalbeurt van Ajax-spits Leonardo ter sprake kwam. Leonardo is de duurste zomeraanwinst van Jordi Cruijff. Hij kwam voor een bedrag van ongeveer twintig miljoen euro over naar Amsterdam.
"Hij kan helemaal niks", is de conclusie van Genee. "Het is verbijsterend dat je zo'n speler haalt. Je gaat op zo'n leeftijd toch ook al niet in de woestijn voetballen? Dat kan toch helemaal niet. Je ziet toch dat deze man helemaal niets kan. Toen hij het veld in kwam, viel ook alles weg. Ik vind het echt een miskoop!"
Andy van der Meijde is het volledig eens met zijn collega-analist. De voormalig rechtsbuiten vindt het een onverklaarbare keuze van Cruijff om Leonardo voor zo'n transfersom binnen te halen: "Hij kan echt niets. Dit is een paniekaankoop! Even snel, twintig miljoen: spits kopen. Tolu moet blijven staan. Dat Leonardo erin kwam, is echt absurd."
Het is niet voor het eerst dat Leonardo zwaar wordt bekritiseerd door Nederlandse analisten. Dat heeft met name te maken met het hoge prijskaartje dat aan zijn naam hangt. De verwachtingen waren om die reden hooggespannen, maar vooralsnog heeft Leonardo nog weinig laten zien bij de Amsterdammers.
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