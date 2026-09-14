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Kenneth Perez: 'Een speler met zijn kwaliteiten hoort niet bij AZ te voetballen'

14 september 2026, 07:59
Kenneth Perez
Foto: © Imago
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Kenneth Perez heeft gemengde gevoelens bij de huidige rol van Calvin Stengs bij AZ. De ESPN-analist bewondert de technische kwaliteiten van de middenvelder, maar ergert zich tegelijkertijd aan momenten waarop Stengs volgens hem te nonchalant oogt.

"Bij Stengs heb ik een soort haat-liefdeverhouding", stelt Perez in Dit Was Het Weekend. "Ik vind hem echt een mooie voetballer. Hij kan dingen doen waarvan je zegt: 'Wauw, waar komt dit vandaan?' Maar hij gaat zo laconiek om met die kans voor open doel. Dat is zo matig."

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De analist doelt op een grote mogelijkheid vlak voor rust in het duel tussen AZ en Willem II. Stengs had de kans om de voorsprong van de Alkmaarders te verdubbelen, maar werkte de bal hoog over het doel.

Perez kritisch op gemiste kans van Stengs

Stengs zelf spaarde zichzelf na afloop evenmin. "Ik schoot te hard, te wild en dat is gewoon dom", zei de middenvelder over zijn misser.

"Hij doet heel veel dingen goed", ziet Perez. "Hij kijkt omhoog, heeft oog voor zijn medespelers. Maar die blessure heeft hem ook teruggeworpen. Een speler met zijn kwaliteiten hoort op zijn leeftijd niet bij AZ te voetballen."

AZ raakt foutloze status kwijt

De gemiste kans bleek uiteindelijk kostbaar voor AZ. De ploeg slaagde er niet in om Willem II verder op afstand te zetten en incasseerde laat in de wedstrijd alsnog de gelijkmaker.

Daardoor bleef het vrijdag in Alkmaar bij 1-1 en raakte AZ zijn foutloze status in de Eredivisie kwijt. Met zestien punten uit zes wedstrijden deelt AZ de koppositie met PSV, dat een beter doelsaldo heeft.

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Calvin Stengs

Calvin Stengs
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 27 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
6
1
2025/2026
Pisa
4
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
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1

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