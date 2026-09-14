'Dit is echt het mooiste in de Eredivisie in een hele, hele, hele lange tijd'

Feyenoord heeft met de vernietigende 0-7 overwinning op PEC Zwolle grote indruk gemaakt op Kenneth Perez en Marciano Vink. De analisten van ESPN raakten in Dit Was Het Weekend nauwelijks uitgepraat over het voetbal van de Rotterdammers. Vooral wat Feyenoord vóór rust liet zien, maakte diepe indruk. Perez denkt zelfs dat de wedstrijd een belangrijke rol kan gaan spelen in de titelambities.

Vink kan zich niet herinneren wanneer een Eredivisie-club voor het laatst zó goed voetbalde als Feyenoord deed. "Ik heb echt zo genoten. Het eerste halfuur was het echt hogeschoolvoetbal. Ik heb zulke mooie combinaties gezien en PEC Zwolle kwam benen en zelfs spelers tekort. Ze hadden met vijftien man kunnen spelen en dan was het nog niet genoeg geweest."

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De voortdurende positiewisselingen vielen hem op. "Feyenoord had zoveel beweging, acties en combinaties. Het was niet normaal. Die rechterkant was zo on fire met Hadj Moussa en Read en dan had je nog Valente, Zechiël en Ferri. Het was eigenlijk de hele wedstrijd zo."

"Dan kan je allemaal roepen: PEC Zwolle deed er niks aan, maar Feyenoord was echt heel goed. Ik heb geen ploeg gezien als Feyenoord die zo'n eerste helft speelde waarin alles liep", vervolgt de analist. "Of het nou Mármol, Read of Valente, Zechiël was, iedereen was aan het lopen. Zelfs Ferri zag er supergoed uit. En in deze competitie is het zo mooi om dit te kunnen zien. Wat een genot met Valente en Zechiël in je selectie. Het is belachelijk goed."

Perez ziet Feyenoord tegen PEC Zwolle ‘grote rondo’ spelen

Perez was eveneens enthousiast. "Dit was veruit de beste helft van een ploeg sinds hele lange tijd." Ook hij vond het te gemakkelijk om de demonstratie van Feyenoord volledig aan de tegenstander toe te schrijven. "Het is makkelijk om te zeggen dat PEC Zwolle er niks van kan of niks aan deed, maar die hebben het andere teams ook lastig gemaakt deze competitie. Maar ze konden vandaag gewoon niet op tegen de beweging, maar vooral het één keer raken van de bal wat Feyenoord deed."

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"Daardoor versnel je het tempo heel erg, beweeg je veel en komen er veel mensen vrij te staan op het veld. Het was eigenlijk gewoon een grote rondo", vat hij samen. Vink kreeg vervolgens beelden voorgeschoteld die voor hem onderstreepten hoe bijzonder het optreden was. "Dit is echt het mooiste wat ik in de Eredivisie gezien heb in een hele, hele, hele, hele lange tijd. Tuurlijk, we hebben topwedstrijden gezien, maar dit was zo mooi voetbal. Dit wil je als trainer zo graag zien van je team."

Ook de eerdere ontmoeting met Barcelona kwam tijdens de analyse voorbij. Vink sloot niet uit dat Feyenoord juist van die zware Champions League-wedstrijd heeft geprofiteerd. "Barcelona kan zomaar heel leerzaam zijn geweest voor Feyenoord. Ik kan best geloven dat je het tempo van die wedstrijd meeneemt naar je volgende wedstrijd."

Perez prijst ondertussen de balans op het middenveld. "Het helpt ook ontzettend erg als je een Targhalline en Vanhoutte hebt, want dan hebben de andere spelers de mogelijkheid om te gaan." Daardoor konden andere spelers volgens hem nadrukkelijker hun aanvallende kwaliteiten tonen. "Dan is het vandaag echt wow. En dan heb je de neiging om te zeggen dat er zwakkere teams zijn in de Eredivisie, maar Zwolle kan echt wel wat."

Perez ziet mogelijke push richting titelstrijd

Voor PEC Zwolle bleek het tempo simpelweg te hoog. "Maar ze konden überhaupt niet eens in de duels komen, omdat de bal zo snel rond ging", constateerde Vink.

De cijfers onderstreepten de dominantie. Feyenoord verstuurde in de eerste helft 644 passes, waarvan er 578 aankwamen. Het gaat om het hoogste aantal passes in een eerste helft sinds 2005. "Dit kan echt de wedstrijd zijn die Feyenoord de push geeft om titelkandidaat te worden."