PSV en Feyenoord mogen volgens model serieus gaan dromen

PSV en Feyenoord worden allebei een goede kans toegedicht om de knock-outfase van de Champions League te halen. Het model van Football Meets Data geeft PSV 63 procent kans op een plek bij de beste 24 in de competitiefase, terwijl Feyenoord een kleine 59 procent kans heeft.

Na de loting van woensdag heeft Football Meets Data het verloop van de Champions League een groot aantal keer gesimuleerd. Zowel PSV als Feyenoord bereikte in het merendeel van de simulaties de knock-outfase. Beide clubs hebben ook een kleine kans op een plek in de top acht, waarmee de tussenronde overgeslagen mag worden. Bij PSV is die kans 12,8 procent en bij Feyenoord 11,3 procent.

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PSV werd bij de loting gekoppeld aan Real Madrid, Atlético Madrid, Club Brugge, FC Porto, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, VfB Stuttgart en Viking FK. Die loting wordt door het model ingeschat als iets minder zwaar dan gemiddeld. Feyenoord heeft juist een wat zwaardere loting dan gemiddeld, met FC Barcelona, Internazionale, FC Porto, RB Leipzig, Galatasaray, Real Betis, Como en Viking FK.

Hoe wordt de kracht van clubs bepaald?

De kracht van clubs wordt door Football Meets Data bepaald met een dynamisch Elo-model. Daarbij kijkt het niet naar marktwaarde, spelerskwaliteit of UEFA-coëfficiënten, maar vooral naar wedstrijdresultaten. Een zege op een sterke tegenstander levert meer op dan een overwinning op een zwakkere ploeg, terwijl ook het verschil in doelpunten meetelt.

Het Elo-model geeft iedere club een rating: hoe hoger het getal, hoe sterker de ploeg. 1500 is grofweg een gemiddelde Europese profclub, rond 1700 praat je over een sterke club en rond 1900 à 2000 over de Europese top. De gemiddelde sterkte van de tegenstanders van PSV ligt 6 punten lager dan het gemiddelde van de tegenstanders van alle andere Champions League-teams. De tegenstanders van Feyenoord scoren juist 11 punten hoger dan het gemiddelde.

🔵 UCL - league phase projection (29 Aug)



📈 Top 8 probabilities:



61% 🇪🇸 Real Madrid

57% 🇩🇪 Bayern München

54% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

53% 🇪🇸 Barcelona

53% 🇫🇷 Paris Saint-Germain

53% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

42% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

33% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

32% 🇮🇹 Internazionale

28% 🇮🇹 Napoli

...



👉… pic.twitter.com/DnAAAt2zOQ — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026 [🔵 UCL - average strength of schedule]



☠️ Hardest draw:



🇦🇿 Sabah

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

🇫🇷 Lens



⛅️ Easiest draw:



🇩🇪 Stuttgart

🇮🇹 Inter

🇪🇸 Real Madrid



👉 Full analysis of UCL draw in our new blog post, available to our subscribers on our website pic.twitter.com/EmtlJVbb49 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 27, 2026