Opvallende houding bij wisselspeler Ajax: ‘Hij zat er niet gezellig bij op de bank’

Robert Maaskant heeft zich uitgelaten over de situatie van bij Ajax. De centrale verdediger, die in de belangstelling van FC Porto stond, heeft geen vaste basisplaats bij de Amsterdammers en wekte volgens de oud-trainer een opvallende houding op de reservebank bij Telstar – Ajax.

Baas was de voorbije seizoenen een van de beste spelers bij Ajax, maar is onder Míchel Sánchez allesbehalve onomstreden. De linkspoot zit vaker dan hij lief is op de bank en baalt daar zelf stevig van. Bij een goed bod mag de verdediger weg. FC Porto deed een aanbieding op Baas, maar ving bot bij Ajax.

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Tegen Telstar kreeg Dies Janse de voorkeur boven Baas, al hoeft dat volgens Maaskant niet te betekenen dat hij hem voorbij is in de pikorde. “Het wil ook nog weleens zo zijn dat de trainer daar doorwisselt. Dus die gebruikt verschillende spelers. Dat zou natuurlijk kunnen dat ze dat met hem afgesproken hebben”, zegt hij in de Voetbalpodcast van Sportnieuws.nl.

Maaskant zag een opvallende houding bij Baas op de reservebank. “Hij zat er niet heel gezellig bij op de bank”, vervolgt de ex-trainer van onder meer NAC Breda en Helmond Sport. “Het was opvallend, maar ik kan me ook wel voorstellen dat hij misschien wel Dies Janse eens goed wilde zien, ervan uitgaande dat je tegen Telstar wel boven water kan blijven. En dat is natuurlijk ook simpelweg gebleken”, sluit hij af.