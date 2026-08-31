PSV mengt zich in strijd om overbodige RB Leipzig-middenvelder

PSV heeft zich officieel gemengd in de strijd om de handtekening van , zo meldt BILD. De Eindhovenaren hopen de 21-jarige middenvelder op huurbasis over te nemen van RB Leipzig, waar hij op een zijspoor is beland. Hoewel er op de slotdag van de Duitse transfermarkt nog geen officieel bod op tafel ligt, heeft Earnest Stewart naar verluidt al wel gesprekken gevoerd met het kamp van de Belg.

In Leipzig is de situatie van de Belgisch international de afgelopen weken drastisch veranderd. Ondanks een sterke voorbereiding heeft de nieuwe hoofdtrainer duidelijk gemaakt dat de speler niet in de plannen voorkomt. De komst van concurrenten zoals huurling Neil El Aynaoui heeft het perspectief op speeltijd niet beter gemaakt.

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De noodzaak voor vers bloed op het Eindhovense middenveld is groot na een roerige transferzomer. De club zag eerder deze zomer twee absolute steunpilaren vertrekken. Joey Veerman maakte de overstap naar Borussia Dortmund, nadat de Duitse topclub zijn ontsnappingsclausule activeerde. Daarnaast verkaste Ismael Saibari voor een recordbedrag naar Bayern München.

De Duitse club zet in eerste instantie in op een definitieve verkoop, dat lijkt voor de club uit Eindhoven een lastig verhaal te worden. De leiding in Leipzig hanteert een flinke vraagprijs van dertig tot 35 miljoen euro. Door de naderende deadline bij onze oosterburen, lijkt een tijdelijk vertrek nu ook een optie te worden. Vorig seizoen werd de middenvelder ook al verhuurd aan Olympique Marseille. Daar kwam hij tot twintig competitieduels, maar de Fransen besloten de koopoptie van maximaal 23 miljoen euro niet te lichten.