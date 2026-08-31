Virgil van Dijk doet boekje open over toekomst bij Oranje: 'Hangt ervan af...'

gaat op korte termijn in gesprek met bondscoach Xavi Hernández om de knoop door te hakken over zijn toekomst bij het Nederlands elftal. De aanvoerder van Oranje heeft na de uitschakeling tegen Marokko in de achtste finale van het WK nog geen definitief besluit genomen over zijn interlandloopbaan, maar geeft bij The Independent aan een langer verblijf absoluut niet uit te sluiten. Volgens de routinier hangt zijn toekomst sterk af van de plannen die de nieuwe keuzeheer met hem heeft richting het komende EK.

Na de nederlaag op het wereldkampioenschap staat de verdediger op een kruispunt. Xavi nam onlangs het stokje over van Ronald Koeman en staat erom bekend harde keuzes niet te schuwen, waarbij hij bovendien veel dynamiek eist in de opbouw van zijn centrale verdedigers. De speler van Liverpool wil van Xavi horen of hij nog altijd als onbetwiste basisklant en leider wordt gezien.

Artikel gaat verder onder video

In een interview met het Britse medium werd de centrumverdediger onlangs gevraagd naar zijn plannen. "Dat is een goede vraag", reageerde Van Dijk. "Ik ga eerst met de nieuwe bondscoach om tafel. Daarna zien we wel", voegde hij daaraan toe. De verdediger benadrukt dat hij nog altijd van grote waarde kan zijn voor de selectie. "Iedereen wil zich gewaardeerd, geliefd en belangrijk voelen. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds heel waardevol en belangrijk ben voor dit team", aldus de Oranje-international.

De recordcaptain van Oranje ziet het dan ook zitten om nog een periode door te gaan. "Als de bondscoach dat ook zo ziet, kunnen we nog twee mooie jaren tegemoet gaan", stelt de verdediger. "Zo niet, dan zien we wel. Ik ga met hem in gesprek en daarna bepalen we hoe het verdergaat", vervolgt hij. Een eventueel afscheid is volgens hem in ieder geval niet nodig om zich volledig op zijn verplichtingen in Liverpool te storten. "Helemaal niet. Sommige spelers doen dat, maar ik niet", zegt hij over een mogelijke focus op enkel zijn clubcarrière. "Bij alles wat je doet, wil je dat je wordt gerespecteerd en dat je waardering krijgt voor je werk en de kwaliteit die je brengt. We zullen zien of dat nog steeds zo is en dan gaan we vanaf daar verder", besluit de routinier.

Mocht de samenwerking met Xavi een vervolg krijgen, dan lonkt er een bijzondere statistiek voor de speler. Van Dijk staat momenteel op 96 interlands en heeft zodoende nog vier optredens nodig om de grens van honderd wedstrijden te bereiken. Daarmee zou hij de elfde speler in de geschiedenis worden die deze mijlpaal namens het Nederlands elftal aantikt. Eind september wordt duidelijk of hij nog deel uitmaakt van de plannen, wanneer Oranje het in de Nations League opneemt tegen Duitsland en Servië.