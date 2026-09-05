De uitspraken van over de goddelijke interventie rondom Qarabag FK – FC Twente vallen verkeerd bij Tim Hofman. Vorige week zei Weghorst dat hij ‘hulp van boven’ voelde en insinueerde hij dat de bliksem een teken van God was.

De wedstrijd werd een kwartier uitgesteld door de weersomstandigheden. Daarna won Twente, via een verlenging, van Qarabag in de laatste voorronde van de Conference League. Weghorst was met een assist en een doelpunt van grote waarde in Azerbeidzjan.

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Na afloop zei Weghorst ‘een wereld van verschil’ te voelen ten opzichte van de weken daarvoor. Hofman, presentator bij BNNVARA, kijkt ervan op. “De leipe betrekkingswaan die je als voetballende multimiljonair in een steenrijk land moet hebben als je denkt dat een god je een handje helpt bij een futiel sportspelletje. We doen daar te normaal over, alsof het niet volslagen krankzinnig van het level ‘manifesteren’ is”, schrijft Hofman op Threads.

Dat de NOS beelden deelde van het interview, met de kop 'Weghorst kreeg 'hulp van boven' tegen Qarabag', valt bij de BOOS-presentator niet goed. “Het is journalistieke clownerij van de NOS ook. Het echte nieuws is dat een volwassen man denkt dat de onweer vlak voor een wedstrijd voor hem was, en dat zijn god hen daarna hielp met goaltjes maken.” Spottend voegt hij toe: “’'Sorry voor Gaza, Papa was even druk met de Europa Conference League.'”