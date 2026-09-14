Van Hanegem: 'Die gozer werd 'leuk voor erbij' genoemd, maar maakt Ajax beter'

Willem van Hanegem laat in een column voor het Algemeen Dagblad zijn licht schijnen op de prestaties van de titelkandidaten in de Eredivisie. De voormalig topvoetballer zag Feyenoord en Ajax 'een aardig niveau' halen, maar heeft bedenkingen bij PSV en AZ.

"Feyenoord was veel beter dan PEC Zwolle en 0-7 winnen doe je niet wekelijks", weet Van Hanegem. "Dan mag je juichen. Sem Steijn weet dat juichen onder een vergrootglas ligt. Dat mocht van de mensen niet bij 4-0 achter in Spanje, maar dat maakt hij helemaal zelf uit natuurlijk", vindt de Kromme. "Als je graag wil spelen en scoren en je scoort in Camp Nou, dan mag je doen wat je voelt en in dit geval was dat juichen. Bemoei je er niet mee."

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"Het is goed dat Feyenoord een aardig niveau haalt. Ajax doet dat ook, zag ik in Sittard weer. Ze zijn veel verder dan vorig jaar", vindt Van Hanegem, die basisdebutant Thilo Kehrer uitlicht. Dat is 'een versterking', vindt hij. "Hij was vastgelegd, hoorde ik nog weleens ‘leuk voor erbij’ als zijn naam viel. Maar die gozer maakt Ajax beter en dat is goed voor de Eredivisie."

"En vorige week zei ik al dat PSV niet het gevoel zal hebben dat ze wel weer even kampioen worden. Zeker niet met die keeper Kovár, die ook de gekste dingen doet", verwijst Van Hanegem naar de inschattingsfout van Kovár die leidde tot de 0-1 van Sparta Rotterdam. Uiteindelijk won PSV met 4-1. "Bovendien liet Shakhtar Donetsk zien dat PSV ook nog geen topniveau haalt."

"Bij AZ hebben ze gekregen wat ze juist zo haten. Daar roept iedereen dat ze leuk voetballen, maar dan opeens wel weer door de ondergrens zakken in een wedstrijd die ze altijd moeten winnen. Willem II pakt gewoon een punt, het balverlies van Patati was dodelijk", concludeert Van Hanegem.