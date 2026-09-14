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Eén smetje op monsterzege Feyenoord: 'Ik vind het zo zonde en onnodig'

14 september 2026, 11:30
Michiel Kramer
Foto: © Imago
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Michiel Kramer is enthousiast over het optreden van Feyenoord tegen PEC Zwolle (0-7 zege). Volgens de oud-spits was er slechts één smetje op het ijzersterke optreden: dat er geen uitsupporters aanwezig waren om ervan te genieten.

In een column op de website van 1908 spreekt Kramer van ‘de beste wedstrijd van het seizoen spelen. “Je kan zeggen dat Zwolle een makkelijke tegenstander is, maar volgens mij tikte Feyenoord zo'n hoog niveau aan dat Zwolle vanaf minuut één kansloos was.”

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Volgens Kramer kan Feyenoord gaan meedoen om de landstitel. “Als ik zie dat er een bepaald niveau wordt aangetikt en dat vergelijk met Ajax en PSV, denk ik dat de verschillen momenteel niet zo heel groot zijn. Dan ga ik ervan uit dat Feyenoord mee gaat doen om het kampioenschap.”

“Ik blijf het alleen zo zonde vinden dat er gisteren weer geen uitsupporters waren om van dit Feyenoord te genieten”, doelt Kramer op de straf die Feyenoord uitdeelde aan de eigen fans, na de ongeregeldheden in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. “Je merkt het ook aan spelers: de beleving is dan toch een stukje minder. Na een goal is het hartstikke stil, terwijl dat gevoel bij een vol uitvak toch anders is.”

“Ze hebben het zelf veroorzaakt, dus het kwam niet uit de lucht vallen. Maar het blijft jammer, want het is helemaal niet nodig”, weet Kramer. “Feyenoord is bij uitstek een club van de mensen en van de supporters en die moeten uiteindelijk altijd welkom kunnen zijn. Die hadden gisteren normaal een leuke middag kunnen hebben met veel goals. Nu lopen ze dat mis, omdat er helaas wat mensen zijn die het verzieken voor de rest.”

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PEC - Feyenoord

PEC Zwolle
0 - 7
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Michiel Kramer

Michiel Kramer
Leeftijd: 37 jaar (3 dec. 1988)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
15
1
2024/2025
RKC
22
3
2023/2024
RKC
29
8
2022/2023
RKC
27
12

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
6
15
16
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10

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