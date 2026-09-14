Bryan Linssen slaat alarm en haalt stevig uit naar fans van NEC

Bryan Linssen vindt dat NEC een stuk beter moet gaan voetballen, maar de ervaren aanvaller doet ook een beroep op de fans van de Nijmeegse club. Daar verwacht hij namelijk óók veel meer van.

NEC verloor afgelopen weekend op pijnlijke wijze met 3-0 van Cambuur en dat namen de supporters de ploeg zeer kwalijk. De spelers van NEC kregen van de meegereisde fans in het uitvak wegwerpgebaren naar zich toe. Tjaronn Chery ging zelfs de discussie aan met een zwaar teleurgestelde supporter. In gesprek met De Gelderlander spreekt nu ook Linssen zich kritisch uit over de Nijmeegse achterban. "Ik heb dit als vervelend ervaren", begint Linssen.

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"3-0 verliezen van Cambuur mag nooit gebeuren. Het is begrijpelijk dat de supporters daarover gefrustreerd zijn, maar dat zijn wij ook. Je kunt ook positief blijven in plaats van iedereen de grond in te boren. In Nederland worden voetballers al snel weggezet als verwende jongetjes, terwijl ze in het buitenland helden zijn."

Linssen vindt het belangrijk om dit te benoemen, zodat fans en selectiespelers niet verder uit elkaar groeien: "We moeten één met de fans blijven, het moet geen tweestrijd worden. Als wij ook wegwerpgebaren naar hen maken, dan zijn we niet meer één team. Zware tijden zijn inherent aan voetbal, des te mooier is het als je die samen overwint. Maar dan hebben we op dit soort momenten wel de steun van de supporters nodig."

Feyenoord-thuis

Linssen haalt als voorbeeld de thuiswedstrijd van NEC tegen Feyenoord aan: "Toen we voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord het veld betraden voor de warming-up, zaten er welgeteld tweehonderd mensen op de tribune. Wij hadden zoiets van: spelen we een oefenwedstrijd tegen De Treffers of zo? De supporters mogen meer van ons verwachten, maar wij ook meer van hen."

Komende donderdag krijgt NEC de kans om zich te revancheren na de zeperd in Leeuwarden. Makkelijk wordt dat niet: Juventus is in de Europa League de tegenstander.