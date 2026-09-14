Johan Derksen maakt zich ernstige zorgen om de huidige staat van het amateurvoetbal. De voetbalanalist ziet het geweld op de amateurvelden toenemen en kan zijn ogen niet geloven met wat hij afgelopen weekend zag gebeuren.

Dat laat de analist maandag weten in de podcast Groeten uit Grolloo. Dat het over de situatie in het amateurvoetbal gaat, heeft te maken met de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen IJsselmeervogels en GVVV Veenendaal. Jhon van Beukering, destijds actief als assistent-trainer bij de club uit Veenendaal, zou een speler van IJsselmeervogels een klap hebben gegeven, waarna de speler zeven tanden zou hebben verloren. Van Beukering is inmiddels ontslagen door GVVV.

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"Het hele voetbal is aan het verloederen", stelt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Als je bij een jeugdwedstrijd gaat kijken, schaam je je vooral voor schreeuwende ouders, die onzin uitkramen en in staat zijn om met de vaders van de tegenpartij op de vuist te gaan. Bij volwassen amateurwedstrijden krijg je moord- en doodslag. Scheidsrechters moeten hollen om in de kleedkamer te komen en ze hebben allemaal een grensrechter die vijf punten per jaar voor de club moet verdienen, dus die vlagt partijdig. Het is verschrikkelijk."

'Hij mag nooit meer trainer zijn'

Derksen legt vervolgens de koppeling met de ongeregeldheden bij IJsselmeervogels - GVVV: "Als nu ook de trainers er nog aan mee gaan doen, ja, dan is het einde zoek. Dan denk ik: waarom bestaat er nog amateurvoetbal? Het is duidelijk, dit is natuurlijk een uitwas en dat GVVV heeft heel adequaat gereageerd door ze meteen de straat op te schoppen. Ik denk dat meneer Van Beukering nooit meer trainer mag zijn."

Het gaat volgens Derksen echter verder dan alleen dit incident. "Ieder weekend heb je incidenten in het voetbal. Ik begrijp het niet. Ik ben 77 jaar, ik heb nog nooit iemand zomaar zijn tanden uit zijn bek geslagen. Je bent weleens boos en dan kun je je verbaal wel uiten, maar om meteen over te gaan naar dat soort agressie... Je mag best overtredingen maken in het veld en een harde speler zijn, maar je kunt natuurlijk niet mensen op hun bek gaan slaan als je het ergens niet mee eens bent."