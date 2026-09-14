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Eén moment dat alles zegt over gênante editie van PEC Zwolle - Feyenoord

14 september 2026, 17:32
PECFEY
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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PEC Zwolle is zondag in eigen huis vernederd door Feyenoord. Trainer Henry van der Vegt zal de boel bij elkaar moeten rapen na de beschamende 0-7 nederlaag. Makkelijk is dat niet, gezien de fouten die zijn ploeg maakte in Zwolle. Eén moment is daarvoor exemplarisch.

We zoomen in op de 76ste minuut van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. De dolgespeelde thuisploeg staat op dat moment al 0-6 achter. Toch lijkt PEC er niet alles aan te doen om te voorkomen dat de schade nog groter wordt. Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa krijgt opvallend weinig weerstand voordat hij gevaarlijk wordt.

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Het begint allemaal bij rechtsback Olivier Aertssen, die de bal in bezit heeft. De ingevallen Shaqueel van Persie zet hem onder druk. Aertssen kan de bal terugspelen op doelman Jasper Schendelaar of de bal over de dichtstbijzijnde zijlijn spelen. Hij kiest echter voor een andere oplossing: een hoge bal voor zijn eigen doel langs naar de andere kant van het veld. Daar kan Hadj Moussa de bal oppikken en gevaar stichten.

pecfey
© espn

Die pass van Aertssen is ongelukkig, maar op dat moment is er nog geen man overboord. Het echte probleem ontstaat daarna. PEC Zwolle zakt vrijwel collectief achteruit en geeft Hadj Moussa alle ruimte om op te stomen. Niemand stapt echt door op de Algerijn en verschillende verdedigers lopen vooral met hem mee. De Deense middenvelder Tobias Sommer loopt zelfs met zijn handen op de rug achter de Feyenoorder aan, in plaats van dat hij besluit in te grijpen.

Het meest opvallende is misschien wel de rol van Aertssen. De rechtsback heeft de aanval van Feyenoord met zijn curieuze pass zelf ingeleid, maar maakt vervolgens nauwelijks een poging om zijn fout te herstellen. IIn het eerste beeld is te zien hoe hij achterblijft, terwijl Hadj Moussa aan de andere kant van het veld al gevaarlijk wordt. De Feyenoorder loopt vervolgens meerdere Zwollenaren voorbij en hoeft Aertssen niet eens meer te passeren. De rechtsback speelt op dat moment simpelweg geen rol meer in de verdediging. Hangen: 0-7.

pecfey
© espn

Het moment is typerend voor de wedstrijd van PEC Zwolle. De ene fout volgde zondagmiddag op de andere, maar vooral de manier waarop de Zwollenaren na balverlies verdedigden, baart zorgen. En uiteraard was Aertssen, die zich bovenstaande actie kwalijk mag nemen, absoluut niet de enige. Er was zondagmiddag in het MAC³PARK Stadion geen voldoende uit te delen aan de Zwollenaren.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Voor FCUpdate volgt hij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet. In dat kader is hij regelmatig aanwezig bij trainingen, persmomenten en wedstrijden van de drie Overijsselse clubs.

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
5
3
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Utrecht
6
-8
5
15
Cambuur
6
-9
4
16
PEC
6
-11
4
17
Willem II
5
-9
2
18
ADO
6
-10
1

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