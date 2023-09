Jhon van Beukering veroordeeld tot taakstraf en betaling van 40.000 euro

Jhon van Beukering is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 60 uur voorwaardelijke taakstraf en het terugbetalen van 40.000 euro aan de Staat voor zijn betrokkenheid bij een wietkwekerij in Klarenbeek, zo meldt Crimesite.

In 2017 trof de politie een wietkwekerij met 498 planten aan in een woning in Klarenbeek. Hoewel Van Beukering zei van niets te weten, had hij wel de sleutels van de woning en kwam hij meerdere keren per week langs. De rechtbank acht de verklaring van Van Beukering niet geloofwaardig en denkt dat de voormalig aanvaller wel degelijk een rol had bij het telen van wiet in de woning.

Artikel gaat verder onder video

Het pand werd gehuurd door een medeverdachte, die de woning aan anderen ter beschikking stelde. Hij zou dus hebben getolereerd dat er een wietkwekerij in gevestigd zou worden en is veroordeeld tot veertig uur voorwaardelijke taakstraf.

Van Beukering zou 40.000 euro hebben verdiend met de wietkwekerij en moet dat bedrag dus terugbetalen. Ook heeft hij, net als zijn medeverdachte, vier dagen celstraf gekregen. Die hoeven ze echter niet meer uit te zitten, omdat ze hun straf al uitzaten in voorarrest.