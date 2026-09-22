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Kevin de Bruyne is heel eerlijk over Mark van Bommel: 'Hij is een...'

22 september 2026, 16:59
Kevin de Bruyne is heel eerlijk over Mark van Bommel: 'Hij is een...'
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Kevin De Bruyne heeft zich uitgesproken over zijn eerste ervaringen met bondscoach Mark van Bommel. De 35-jarige middenvelder van de Rode Duivels noemt zijn nieuwe bondscoach een 'typische Nederlander'.

Na het vertrek van bondscoach Rudi Garcia, wiens aflopende contract na het WK niet werd verlengd, waait er een nieuwe wind bij de Belgen. Mark van Bommel is aangesteld als nieuwe bondscoach en begint met de Belgen aan een nieuw project. "Ik zie veel enthousiasme en we zullen zien hoe het loopt. Ik heb met de coach gepraat en hem verteld dat ik hier ben om te helpen. Maar natuurlijk ben ik hier ook gewoon om te blijven spelen", zegt De Bruyne.

De Bruyne over werkwijze Van Bommel

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De ervaren middenvelder heeft Van Bommel tijdens de eerste trainingen al snel beter leren kennen. "Ik kende hem nog niet zo goed. Ik heb de afgelopen jaren niet veel gezien van het Belgische voetbal. Nu ik hem een paar keer gesproken heb, lijkt hij me een typische Nederlander: duidelijk en direct in de omgang. Ik denk dat ik na de eerste trainingssessie al een beetje begrijp hoe hij wil spelen."

Vernieuwing bij Rode Duivels

De Bruyne heeft niet serieus overwogen om te stoppen bij de Rode Duivels. "Ik voel me zowel mentaal als fysiek goed, dus ik wil gewoon blijven doorgaan zoals het nu gaat. Veel spelers vroegen me om te blijven."

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Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 35 jaar (28 jun. 1991)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Napoli
5
1
2025/2026
Napoli
18
5
2024/2025
Man City
28
4
2023/2024
Man City
18
4

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