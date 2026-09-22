Emotionele John de Wolf (63): 'Al mijn tranen kwamen eruit...'

John de Wolf (63) heeft in een interview met LINDA. uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van zijn moeder, die tien jaar lang leed aan Alzheimer. Het heeft ontzettend veel impact gehad op het leven van de oud-voetballer.

De moeder van de assistent-trainer van Feyenoord overleed afgelopen zomer, nadat ze al jarenlang kampte met dementie. De ziekte had grote gevolgen. De moeder van De Wolf herkende haar eigen zoon op een gegeven moment niet meer: "Ik noemde haar altijd Mamski. Dan probeerde ik haar te helpen als ik kwam en zei: Mamski, ik ben het, John. Waarop zij antwoordde: Ja, dat zal wel. Dat zeggen er zoveel. Dan zak je door de grond, terwijl je weet dat je het haar niet kwalijk kunt nemen. Ik vond het verschrikkelijk", zegt De Wolf.

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De voormalig verdediger vervolgt: "Ik was echt een moederskindje en ging vroeger zo vaak bij haar langs. En dan zie je je eigen moedertje zo worstelen. Onbewust neem je dan al afscheid", zegt De Wolf, die ook een periode minder vaak op bezoek ging omdat zijn moeder hem niet meer herkende.

"Later voelde ik toch weer de behoefte om te gaan. Op een vrije dag zei ik dan tegen mijn vrouw Inge: 'Laten we gaan.' Dat deden we ook de dag voordat we afgelopen zomer op vakantie gingen. Tijdens die vakantie belde mijn zus Petra om te vertellen dat onze moeder was overleden. Ik heb mijn moeder nog gezien toen ze opgebaard lag. Toen kwamen al mijn tranen eruit", blikt De Wolf terug.

'Pijn in mijn buik'

"Jarenlang heb ik gezegd: Ik hoop voor haar dat ze vannacht overlijdt. Maar toen het echt gebeurde, viel het me veel zwaarder dan ik had gedacht. Nu is ze er écht niet meer. Ik kan ook niet meer bij haar langsgaan", zegt De Wolf. De oud-voetballer krijgt zelf 'buikpijn' van het idee dat hij ooit aan dementie zal lijden: "Ik zou niet op deze manier willen eindigen. Daar zou ik op tijd op willen inspelen. Ik wil niet dat mijn kinderen hetzelfde moeten meemaken als ik heb meegemaakt."