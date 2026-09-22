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Heitinga onterecht ontslagen bij Ajax: 'Hij had langer de kans moeten krijgen'

22 september 2026, 13:50
John Heitinga
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Ajax had trainer John Heitinga veel langer de tijd moeten geven, zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick Off van De Telegraaf. De journalist vindt dat de coach te vroeg is ontslagen door de Amsterdamse club.

Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. Zijn periode in Amsterdam werd absoluut geen succes. De trainer werd afgelopen november al op straat gezet door de Amsterdamse clubleiding vanwege de teleurstellende resultaten die hij boekte in de Johan Cruijff ArenA.

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Presentator Pim Sedee stipt in de podcast Kick Off van De Telegraaf aan dat Heitinga na zeven wedstrijden wel meer punten had behaald dan de huidige Ajax-coach Míchel Sánchez.

'Hij had langer de kans moeten krijgen'

"Zeker. Een punt meer", reageert Verweij. "Heitinga had ook langer de kans moeten krijgen. Ik denk niet dat Heitinga meer uit dit Ajax had gehaald dan Míchel, maar het blijft een dingetje dat Kroes (technisch directeur, red.) en Menno Geelen (algemeen directeur, red.) zijn bezweken onder de druk van Louis van Gaal (adviseur van de RvC, red.)."

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JesseNL
45 Reacties
297 Dagen lid
76 Likes
JesseNL
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Bij elke club moet je presteren, bij ajax is de druk groot omdat het officieel een top 3 club is afgelopen jaren wisselvallig geweest maar slecht beleid transfers van de afgelopen jaren. Ik weet zelf niet of ik heijtinga nog een kans had gegeven als je niemand aan de praat krijgt word het lastig. Als assistent zie ik hem wel belanden bij clubs maar ajax is een maatje te groot, ongeacht je bij de club hebt gevoeltbald ja of nee. Maar telegraaf moet stoppen met die onzin posten wat weten hun van voetbal

Kramer
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3.253 Reacties
1.456 Dagen lid
20.729 Likes
Kramer
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Telegraaf.. je wordt er zo moe van.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

JesseNL
45 Reacties
297 Dagen lid
76 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij elke club moet je presteren, bij ajax is de druk groot omdat het officieel een top 3 club is afgelopen jaren wisselvallig geweest maar slecht beleid transfers van de afgelopen jaren. Ik weet zelf niet of ik heijtinga nog een kans had gegeven als je niemand aan de praat krijgt word het lastig. Als assistent zie ik hem wel belanden bij clubs maar ajax is een maatje te groot, ongeacht je bij de club hebt gevoeltbald ja of nee. Maar telegraaf moet stoppen met die onzin posten wat weten hun van voetbal

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.253 Reacties
1.456 Dagen lid
20.729 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Telegraaf.. je wordt er zo moe van.

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John Heitinga

John Heitinga
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 42 jaar (15 nov. 1983)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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