Ajax had trainer John Heitinga veel langer de tijd moeten geven, zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick Off van De Telegraaf. De journalist vindt dat de coach te vroeg is ontslagen door de Amsterdamse club.

Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. Zijn periode in Amsterdam werd absoluut geen succes. De trainer werd afgelopen november al op straat gezet door de Amsterdamse clubleiding vanwege de teleurstellende resultaten die hij boekte in de Johan Cruijff ArenA.

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Presentator Pim Sedee stipt in de podcast Kick Off van De Telegraaf aan dat Heitinga na zeven wedstrijden wel meer punten had behaald dan de huidige Ajax-coach Míchel Sánchez.

'Hij had langer de kans moeten krijgen'

"Zeker. Een punt meer", reageert Verweij. "Heitinga had ook langer de kans moeten krijgen. Ik denk niet dat Heitinga meer uit dit Ajax had gehaald dan Míchel, maar het blijft een dingetje dat Kroes (technisch directeur, red.) en Menno Geelen (algemeen directeur, red.) zijn bezweken onder de druk van Louis van Gaal (adviseur van de RvC, red.)."