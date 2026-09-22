Ajax had trainer John Heitinga veel langer de tijd moeten geven, zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick Off van De Telegraaf. De journalist vindt dat de coach te vroeg is ontslagen door de Amsterdamse club.
Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. Zijn periode in Amsterdam werd absoluut geen succes. De trainer werd afgelopen november al op straat gezet door de Amsterdamse clubleiding vanwege de teleurstellende resultaten die hij boekte in de Johan Cruijff ArenA.
Presentator Pim Sedee stipt in de podcast Kick Off van De Telegraaf aan dat Heitinga na zeven wedstrijden wel meer punten had behaald dan de huidige Ajax-coach Míchel Sánchez.
"Zeker. Een punt meer", reageert Verweij. "Heitinga had ook langer de kans moeten krijgen. Ik denk niet dat Heitinga meer uit dit Ajax had gehaald dan Míchel, maar het blijft een dingetje dat Kroes (technisch directeur, red.) en Menno Geelen (algemeen directeur, red.) zijn bezweken onder de druk van Louis van Gaal (adviseur van de RvC, red.)."
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Bij elke club moet je presteren, bij ajax is de druk groot omdat het officieel een top 3 club is afgelopen jaren wisselvallig geweest maar slecht beleid transfers van de afgelopen jaren. Ik weet zelf niet of ik heijtinga nog een kans had gegeven als je niemand aan de praat krijgt word het lastig. Als assistent zie ik hem wel belanden bij clubs maar ajax is een maatje te groot, ongeacht je bij de club hebt gevoeltbald ja of nee. Maar telegraaf moet stoppen met die onzin posten wat weten hun van voetbal
Telegraaf.. je wordt er zo moe van.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Bij elke club moet je presteren, bij ajax is de druk groot omdat het officieel een top 3 club is afgelopen jaren wisselvallig geweest maar slecht beleid transfers van de afgelopen jaren. Ik weet zelf niet of ik heijtinga nog een kans had gegeven als je niemand aan de praat krijgt word het lastig. Als assistent zie ik hem wel belanden bij clubs maar ajax is een maatje te groot, ongeacht je bij de club hebt gevoeltbald ja of nee. Maar telegraaf moet stoppen met die onzin posten wat weten hun van voetbal
Telegraaf.. je wordt er zo moe van.